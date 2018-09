Le Mura prosegue il rodaggio contro Empoli

Altri articoli in Sport

venerdì, 14 settembre 2018, 15:25

Giovedi sera si è conclusa la fase a gironi della categoria Giovanissimi per il 57° Torneo "Settembre Lucchese" - 22° Memorial "Marco Fanucchi" dove erano in programma le ultime due gare

venerdì, 14 settembre 2018, 14:31

I corsi, che prenderanno il via dal 1 ottobre, si svolgeranno sulla nuova pista coperta del campo scuola “Moreno Martini” (accanto al palazzetto dello sport delle Tagliate), l’impianto più moderno e funzionale del territorio lucchese, realizzato in legno lamellare e dedicato esclusivamente alle attività dell’atletica leggera

venerdì, 14 settembre 2018, 13:28

C’è tanta voglia di rivincita in casa Amore & Vita – Prodir. Il Team diretto da Frassi, Marchetti e Giorgini ha davanti a se ancora cinque intensi e prestigiosissimi appuntamenti in Italia prima di chiudere la stagione (oltre ad altre gare in programma all’estero)

venerdì, 14 settembre 2018, 09:32

Nella bellissima cornice di Piazza Napoleone a Lucca si svolgerà, domani, sabato 15 settembre alle ore 16.00, l’esibizione della Ginnastica Ritmica Lucca, ormai divenuto appuntamento tradizionale del Settembre Lucchese

giovedì, 13 settembre 2018, 23:35

L'avversario è di nuovo una squadra proveniente dalla capitale del marmo, questa volta si chiama Cmc Carrara, una squadra giovane guidate da un grande coach che risponde al nome di Mirko Diamanti, proprio quel Mirko che solo lo scorso anno ha conquistato lo scudetto in sere A femminile con Le...

giovedì, 13 settembre 2018, 23:09

Le squadre giovanili di baseball Under 12, Under 15 e la squadra di softball Under 21 saranno impegnate con la Coppa Toscana per tutto il mese di settembre