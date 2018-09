Sport



Libertas Femminile torna sconfitta dalla prima gara di Coppa Italia

domenica, 9 settembre 2018, 19:42

Una Libertas Femminile incerottata e con una formazione in piena emergenza torna a casa con una sconfitta nella prima giornata di Coppa Italia. Le ragazze di Elena Bruno rimediano cinque reti dallo Spezia Fc. Le rossonere si sono presentate al primo appuntamento ufficiale senza il portiere, alle prese con un problema familiare e con altre giocatrici assenti per vari motivi. Nel primo tempo nonostante tutto hanno tenuto bene il campo, facendo vedere buone cose e creando anche diverse occasioni pericolose, non sfruttate però nel migliore dei modi. Poi nella ripresa complice il caldo, si è visto un netto calo e le padrone di casa hanno dilagato. Nonostante la pesante confitta sono arrivate buone indicazioni per il proseguo della stagione. Non dimentichiamo che la formazione rossonera è ancora in costruzione e la Coppa Italia sicuramente servirà per trovare la giusta amalgama tra le giocatrici, ma soprattutto per cercare diverse soluzioni tattiche in vista dell’inizio del campionato. La Libertas Femminile adesso tornerà di nuovo in campo domenica in casa contro il Pontedera. Ancora da decidere orario e campo, ma per questo sarà necessario aspettare la diramazione del calendari di Lega Pro. Infatti se la Lucchese dovesse giocare in trasferta potrebbe essere il Porta Elisa la sede della seconda giornata di Coppa Italia.

La SpeziaFc 5

Libertas Femminile 0

LA SPEZIA CF: Montefiori, Rollero, Nellini, Lehmann, Serban, Bengasi, Di Lupo, Repetto, Bttolla, Pascotto, Zambon. A disp. Rossi, Tognarelli, Bernardi, Trenti, Gasperini, Chilosi, Rossi. All. Morbioni.

LIBERTAS FEMMINILE: Bruno, Giorgetti, Martini, Buratti, Cantini, Bimbi, Bini, Bonelli, Panepinto, Russo, Vergaro. A disp. Acciati, Barsotti, Fiorini, Pugliesi. All. Bruno

Arbitro: Tanzella.

Reti: 38’ pt Bengasi, 10’ st e 18’ st Zambon, 28’ st Di Lupo, 35’ st Pascotto.