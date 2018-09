Sport



Lucchese, uscito finalmente il girone. Pantera inserita nell’A con tante big

mercoledì, 12 settembre 2018, 08:49

di michele masotti

Dopo un’attesa biblica, addirittura sono usciti prima i tornei della Terza Categoria di Lucca, tanto per dire, la Lega Pro ha comunicato i tre gironi per la stagione 2018-2019. Per il terzo anno consecutivo la Lucchese è stata inserita nell’A, il più affascinante e allo stesso tempo difficile di tutto il panorama della terza serie nazionale. Per sapere se si partirà questo fine settimana o se si dovrà attendere martedì 18 e mercoledì 19, turni rigorosamente in notturna, sarà necessario attendere la stesura dei calendari che avverrà nella mattinata di domani.

I rossoneri fanno parte di uno dei due gironi, l’altro è il B, composto da 20 compagini, mentre l’unico a 19 è il C. Oltre alla sette rappresentati del Granducato toscano, il campionato è formato da sei piemontesi (Alessandria, Cuneo, Gozzano, Juventus B, Novara e Pro Vercelli), due liguri (Albissola e Virtus Entella), una lombarda (Pro Patria), due sarde (Arzachena e Olbia) e le due compagini di Piacenza. Si tratta, di fatto, di una B2, con squadre di spessore come Novara, Virtus Entella e Pro Vercelli, che fino a poche ore fa speravano nel ripescaggio in cadetteria, con la novità assoluta rappresentata dalla Juventus B, 7 milioni investiti per centrare la promozione, e l’ambizioso Piacenza. Tutto questo senza tralasciare, ovviamente, tutti i sei derby toscani.

Servirà una Lucchese da ricordare, al netto della penalizzazione, per centrare la salvezza in questo girone di ferro. Favarin, che attende sempre almeno tre rinforzi da pescare nella marea di svincolati (due esterni e un difensore nda), e i suoi ragazzi stanno lavorando duramente a ritmo di una doppia seduta giornaliera per arrivare nelle migliori condizioni la prima di campionato. La Pantera, ne siamo certi, sarà una brutta cliente per qualsiasi avversario, anche il più blasonato.

“Il Direttivo di Lega Pro – scrivono in una nota i vertici della terza lega nazionale – ha preso atto della decisione assunta dal Collegio di Garanzia del CONI così come della posizione contraria espressa dal Presidente Frattini, che apre non pochi interrogativi ai quali si auspica possa arrivare una risposta delle autorità competenti. Il Consiglio Direttivo, in assenza della certezza delle regole che governa il sistema calcistico, ha manifestato l’impossibilità di iniziare un campionato. Ciononostante, nel rispetto della competizione sportiva, dei calciatori, delle società sportive e dei tifosi, ha deliberato l’approvazione dei gironi e la presentazione dei calendari, lasciando impregiudicati i diritti delle società ad agire a tutela dei propri interessi e confidando che gli organi della giustizia sportiva ripristinino il rispetto delle regole".

Girone A: Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus B, Lucchese, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Siena e Virtus Entella.