Maranello Corse con Perna-Favali sul podio di classe al rally di Casciana Terme

lunedì, 24 settembre 2018, 15:54

Che semifinali questa sera a San Macario per il SETTEMBRE LUCCHESE JUNIORES. In palio c'è la possibilità di staccare il biglietto per la grande serata finale di lunedì 1 Ottobre allo stadio "Porta Elisa" di Lucca con inizio alle ore 20,30

lunedì, 24 settembre 2018, 15:51

Sono le vincenti dei gironi Pontedera, Cgc Capezzano e Margine, più l'Atletico Lucca come "migliore seconda"

lunedì, 24 settembre 2018, 14:59

Nell’anno della celebrazione dei 50 anni del Movimento Internazionale Special Olympics, fondato da Eunice Kennedy Shriver negli Usa nel 1968 e che propone ed organizza allenamenti ed eventi per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità, l’Associazione Sportivo Dilettantisca L' Allegra Brigata che ha sede a Marlia,...

lunedì, 24 settembre 2018, 13:00

Impegno nel fine settimana appena trascorso per le partecipanti all’iniziativa “Donne in pista” , un’attività organizzata dall’Atletica Virtus CR Lucca al Campo Scuola Moreno Martini, in collaborazione con l’unità di Senologia dell’ospedale San Luca

lunedì, 24 settembre 2018, 09:28

La società Basket Le Mura comunica che nella mattinata di sabato 22 settembre l'ala Alice Carrara si è infortunata alla caviglia destra durante la normale sessione di allenamento. L'infortunio è sembrato subito più importante rispetto ad una normale distorsione

lunedì, 24 settembre 2018, 09:03

Una partita dalle molte aspettative per ambedue le compagini, una anticipazione di campionato, con in ballo il passaggio ai quarti di finale della Coppa Toscana. Il finale non lascia dubbi 56/65