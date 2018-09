Sport



Milano è la prima finalista del Trofeo Lovari

venerdì, 7 settembre 2018, 20:16

di andrea cosimini

FIAT TORINO 77

EA7 MILANO 96

Parziali (27-30; 44-54; 61-76)



TORINO: Anumba 9, Carr 25, Guaiana ne, Poeta 4, Delfino 14, Cusin ne, Caruso 5, Stojanovic 1, Cotton 11, Demetrio 8. All. Brown

MILANO: James 15, Waller 12, Bertans 17, Della Valle 16, La Torre, Fontecchio 16, Babilodze 3, Micov 7, Tarczewski 5, Maras, Ortner 5, Brooks ne. All. Pianigiani



Arbitri: Lo Guzzo, Bongiorni e Galasso



Note: fallo tecnico Carr e Della Valle a 32’31’’



Davanti ad una discreta cornice di pubblico, è andata in archivio la prima gara del trofeo Lovari al Palatagliate di Lucca. La favorita EA7 Milano ha battuto agilmente l’Auxilium Torino, per 96-77, conquistando così la finalissima di domani alle 21.15.



Tante le curiosità della partita. Intanto si affrontavano la squadra campione d’Italia 2017, Milano, e la campione di Coppa Italia 2018, Torino. Sulle due panchine, poi, due super allenatori: da una parte, sponda EA7, Simone Pianigiani, ex coach della Nazionale, dall’altra, sponda Auxilium, Larry Brown, vera e propria leggenda Nba, vincitore di un titolo nel 2004 con i Detroit Pistons. Altra stella d’oltre-oceano che ha destato particolare interesse, Carlos Delfino, ex giocatore Nba e medaglia d’oro con la sua nazionale argentina, quest’anno agli ordini di Brown con la maglia dei torinesi.



Cronaca. Pronti, via. Mike James parte subito forte e piazza 7 punti regalando a Milano il primo parziale: 6-10. Il ritmo è blando in avvio. Le squadre sembrano ancora studiarsi. Coach Brown effettua immediatamente i primi cambi mescolando le carte in gioco. Bertans continua a martellare da tre (3/3), ma Torino alza il ritmo in difesa e recupera alcuni palloni d’oro a metà campo. I torinesi dominano anche a rimbalzo d’attacco e, complice una difesa milanese blanda, riescono a rimontare fino al -4 (18-22). Coach Pianigiani decide di fermare la partita. Per l’Auxilium entra l’ex Nba Carlos Delfino che subito mette la tripla del -1. Milano riesce però ad allungare nel finale sulla spinta di Amedeo Della Valle e a chiudere il primo quarto avanti 27-30.



Nel secondo quarto Milano cambia marcia e, trascinata ancora da un positivo Della Valle, vola sul +11 (43-32) costringendo coach Brown a richiamare in panchina i suoi per fare alcuni aggiustamenti. Con Poeta in regia Torino prova a rimontare. Milano però resta saldamente in controllo dimostrando anche una forma fisica migliore. Brown richiama all’appello la sua squadra sul -10 (37-47). Cotton e Carr prendono per mano i torinesi e li riportano a -6 spingendo in contropiede. Torna Delfino in campo per l’assalto finale del primo tempo. L’EA7 tiene però botta e chiude i primi 20 minuti gioco in doppia cifra di vantaggio (44-54).



Il terzo quarto si apre con una tripla del solito Carlos Delfino (4/5 da tre). Torino recupera fino al -5 (54-59). Milano prova a far prevalere la propria fisicità sotto canestro, con Ortner e Fontecchio, mentre Torino tenta di spingere sull’acceleratore con le sue rapidissime guardie Cotton e Carr. Un super Bertans, nei panni del cecchino, tiene comunque a debita distanza l’Auxilium. Il ritmo della gara però sembra un altro rispetto al primo tempo. Molto più intenso. Nonostante gli sforzi, Milano recupera il timone della partita e chiude il terzo quarto addirittura sul +15 (61-76).



Ultimo quarto che un po’ si trascina in avvio. C’è spazio però per una super schiacciata da fermo di Anumba, a centro area, dopo aver mandato al bar con una finta il gigante Tarczewski. Il divario tra le due squadre rimane comunque importante (67-81). Fontecchio manda i titoli di coda inchiodando in contropiede la schiacciata del +16. Ultimi minuti di puro garbage-time con Milano che può sorridere per l’accesso alla finale del primo e secondo posto.



Foto di Antonio Tortorella