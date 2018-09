Sport



Milano si porta a casa la quarta edizione del Trofeo Lovari

sabato, 8 settembre 2018, 23:14

di andrea cosimini

EA7 MILANO 90

UMANA REYER VENEZIA 72

Parziali (20-9; 38-31; 61-52)



MILANO: James 31, Waller, Bertans 4, Della Valle 2, La Torre, Fontecchio 5, Babilodze, Micov 18, Tarczewski 8, Maras 5, Ortner 5, Brooks 12. All. Pianigiani

VENEZIA: Haynes 9, Bramos 4, De Nicolao 13, Jerkovic, Washington 14, Giuri 3, Mazzola 3, Kyzlink 6, Cerella, Watt 11, Todic 9. All. De Raffaele



Arbitri: Lo Guzzo, Ursi e Bongiorni



La quarta edizione del Trofeo Lovari va all’EA7 Milano che batte in finale l’Umana Reyer Venezia, 90-72, dopo una gara non priva di spettacolo ed emozioni. Sugli scudi il playmaker milanese Mike James, miglior realizzatore del quadrangolare, e l’ala Vladimir Micov, a cui è andata la palma di miglior giocatore del torneo.



L’EA7 Milano aveva conquistato la finale battendo ieri, nella semifinale, l’Auxilium Torino 96-77 dopo una partita, tutto sommato, indirizzata fin dall’inizio. L’Umana Reyer Venezia, invece, aveva dovuto faticare, e non poco, ieri nella semifinale contro la OriOra Pistoia uscendo comunque vincente, 79-74, dopo un match equilibratissimo soprattutto nella seconda parte.



Cronaca. I primi due della finale li firma Jeff Brooks in tap-in. Il ritmo è decisamente un altro rispetto ai tre precedenti incontri. Complice, soprattutto, la posta in palio. Venezia sblocca il tabellino con due tiri liberi di Mazzola. Il primo parziale però è tutto di Milano: 11-2. Watt prova a scuotere i veneziani con una tripla, mentre i due allenatori rimescolano le carte in campo. Sul 16-5 per Milano, coach De Raffaele riconosce il momento di difficoltà dei suoi e richiama in panchina la squadra. In difesa gli oro-granata continuano però ad avere vistose lacune. Ne approfittano i lombardi che allungano sul +13 (20-7). La carestia dei veneziani continua anche nei secondi finali. I biancorossi chiudono avanti 20-9 il primo quarto.



Nel secondo quarto Venezia prova ad alzare l’intensità in difesa e a correre di più in transizione. Nonostante le troppe occasioni perse dalla lunetta, i ragazzi di coach De Raffaele mandano a segno un mini-parziale di 9-0 che li rimette in carreggiata (20-18). La rapidità di Mike James però mette in difficoltà la difesa veneziana. L’esterno milanese si carica sulle spalle la squadra e, con un paio di giocate, riporta Milano a +7 (27-20). I biancorossi premono ancora sull’acceleratore e in un amen si ritrovano a +11 (35-24). Coach De Raffaele decide di fermare la partita. Venezia si rifà sotto fino al -7, mentre Haynes sbaglia l’ultima preghiera dalla lunga distanza. Il primo tempo finisce: 38-31.



Il terzo quarto si apre nel segno di Vladimir Micov. Milano comincia a cercare assiduamente sotto canestro il gigante Tarczewski e trova così il massimo vantaggio: +16 (51-35). I biancorossi sembrano in totale controllo del match, ma Venezia trova la forza per reagire con Andrea De Nicolao che guida i suoi fino al -8 (55-47) e costringe coach Pianigiani al time-out. La partita rimane aperta anche nel finale con i veneziano che chiudono il terzo quarto sotto appena di 9 punti.



Nel terzo quarto Haynes regala il -5 a Venezia. Mike James però non ci sta e regala un paio di magie in attacco. La partita si mantiene comunque in equilibrio. Dopo i primi 3’ del quarto il risultato è: 67-62. Coach De Raffaele chiama time-out in vista dell’assalto finale. Bertans spara la tripla del ritrovato +11 e assomiglia molto al colpo di grazia. I titoli di coda li manda il solito James, autore di una prestazione super, con due-tre giocate che fanno impazzire il pubblico. Milano si porta a casa il trofeo.



Foto di Antonio Tortorella