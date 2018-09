Sport



"Olympiaca", festa dello sport a Lucca

giovedì, 20 settembre 2018, 12:53

Anche quest’anno ed è il terzo, Lucca avrà la sua Festa dello Sport e delle discipline sportive Olimpiche e non. La manifestazione organizzata annualmente dall’amministrazione comunale, che anche nel 2018 continua il sodalizio con Officina Podistica Lucca, l’ associazione sportiva di stampo podistico che fa dell’organizzazione di eventi nel campo running e non solo, una sua prerogativa.

Come sempre il presidente Deborah Doroni che con il suo staff di comprovata esperienza, sta preparando un’ evento che a chiara ragione l’amministrazione comunale, l’ufficio sport in primis, ha sempre reputato di estrema importanza, sia per le sue valenze promozionali e aggregative, sia per promulgare il messaggio dello sport, in tutte le sue forme sfaccettature e discipline.

Per questo, domenica 23 settembre si replica Olympiaca, che nella seconda edizione del 2017 ha visto partecipare 25 associazioni sportive del comune di Lucca aderenti all'iniziativa, e oltre 1.500 visitatori (bambini e ragazzi con le loro famiglie) hanno partecipato e visionato le attività proposte.

OLYMPIACA, che richiama OLIMPIA nelle sue migliori accezioni di sport e convivenza. L’evento di un solo giorno, dalle 10:00 alle 19:00 circa, si svolgerà sulle mura di Lucca, piattaforma/baluardo e casermetta San Frediano, estendendosi per il tratto che costeggia Palazzo Pfanner e il Real Collegio compresivi degli spalti erbosi sottostanti e della Piazza davanti il Real Collegio. Sulle mura, saranno installati gazebo promozionali e strutture sportive, come piattaforme per ginnastica ritmica, scherma, arti marziali, box e altro.

Lucca in quel giorno ci sarà un vero e proprio Villaggio Olimpico, dove chi parteciperà potrà vedere, e in qualche caso anche provare gli sport presenti. Questo grazie ai volontari delle varie associazioni sportive che hanno aderito alla manifestazione. Questo evento sarà un primo passo per molti giovani e bambini e non solo, per iniziare o provare la pratica di uno sport. Non importa se lo vedrà campione o meno, l’importante è il “Partecipare” di “Decoubertiana” memoria. Esserci, vedere e/o provare, questo è ciò che gli organizzatori si auspicano.

Per finire, a breve verranno pubblicati anche un sito Web www.olympiaca.it dove oltre al programma e informazioni della giornata OLYMPIACA, si potranno trovare e contattare le varie associazioni sportive, in modo che il cittadino lucchese trovi in un solo “Sport Collector” via Web tutti i dati indirizzi e presentazioni di cui ha bisogno per valutare, scegliere ed iniziare ad approcciarsi ad una pratica sportiva che lo aiuterà a vivere meglio, ed a condividere la sua passione, con altri che come lui la praticano, o che vorrebbero farlo.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa giornata dedicata agli sport e alla dimostrazione e prova degli stessi. Questo perché il sacro fuoco si alimenti e resti acceso, e che magari, possa forgiare un futuro campione o campionessa olimpica, Lucchese.

Per finire, i dovuti ringraziamenti vanno all’amministrazione comunale, ai partner, patrocini e alle associazioni sportive che ad oggi hanno confermato la partecipazione:

Per ogni informazione potete contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti : cell. 347.2449028; 391.7245058, oppure via e-mail : info@officinapodistica.it . Tutte le informazioni sul sito : www.officinapodistica.it. www.olympiaca.it.