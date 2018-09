Parte la maratona delle... lumache!

Altri articoli in Sport

giovedì, 20 settembre 2018, 17:14

Ego Wellness Resort è stato selezionato tra i Centri europei per aderire all’importante iniziativa contro la sedentarietà. Cercansi 30 persone da inserire gratuitamente in un programma di attività fisica di 6 settimane

giovedì, 20 settembre 2018, 16:55

Seconda giornata di campionato e secondo derby per la Lucchese, di scena domenica alle 16.30 in casa della Pistoiese degli ex Indiani e, soprattutto, Jacopo Fanucchi. In attesa di capire dove si disputerà questa sfida, sembra che stia per arrivare l’ok della Commissione di vigilanza per il “Melani”, arancioni e...

giovedì, 20 settembre 2018, 16:53

Bellaria Cappuccini e Centro Giovani Calciatori sono le prime due semifinaliste della categoria Giovanissimi del SETTEMBRE LUCCHESE, ed aspettano adesso le vincitrici delle sfide tra Margine Coperta-Forte dei Marmi 2015 e Atletico Lucca-Cgc Capezzano Pianore, in programma giovedì 20 settembre

giovedì, 20 settembre 2018, 13:18

È la lucchese Sara Morganti ad aggiudicarsi il titolo di campionessa del mondo di para-dressage, ai FEI World Equestrian Games di Tryon 2018, conquistando la medaglia d’oro, nell’Individual Test del Grado I, con un punteggio di 74.750 percento

giovedì, 20 settembre 2018, 12:53

La manifestazione organizzata annualmente dall’amministrazione comunale, che anche nel 2018 continua il sodalizio con Officina Podistica Lucca, l’ associazione sportiva di stampo podistico che fa dell’organizzazione di eventi nel campo running e non solo, una sua prerogativa

giovedì, 20 settembre 2018, 11:40

Nuova impresa del Tau calcio Altopascio in Coppa. Dopo aver battuto l’Orentano infatti, la formazione amaranto fa suo anche il derby con il Marginone. 4-3 il risultato finale in favore degli ospiti al termine di una partita scoppiettante dove non sono mancate le emozioni, con continui ribaltamenti di fronte, tre...