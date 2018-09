Sport



Per Lorenzo Grani (Maranello Corse) al San Martino di Castrozza inizierà la vendemmia?

martedì, 11 settembre 2018, 22:43

L'ottimo passo tenuto nelle prime quattro gare dell'Italiano WRC (tre successi ed un secondo posto) potrebbero consentire al talento di Maranello di mettere al sicuro almeno un titolo già in Trentino, nella penultima gara stagionale. Al fianco del modenese torna la navigatrice lucchese Chiara Lombardi.

Dopo mesi di semina, potrebbe iniziare il tempo della raccolta, per Lorenzo Grani. Archiviati i primi due terzi del Campionato Italiano WRC in una posizione di classifica ottimale grazie ai tre successi di classe ed al secondo posto salentino, il talentuoso 24enne di Maranello Corse approda al Rallye di San Martino di Castrozza con la concreta possibilità di cominciare a mettere al sicuro almeno uno dei quattro titoli per i quali è in corsa. Il recente trionfo udinese (nella foto di Emanuele Crainich, il pilota di Maranello Corse in azione in azione sulle strade friulane), infatti, ha proiettato Lorenzo in una solida posizione di testa nella Coppa Acisport R2 ed in quella Under 25, oltre che nelle corrispondenti classifiche della Michelin Rally Cup.

"Non correremo con pallottoliere sul cruscotto – sorride Lorenzo – ma, intanto, arriviamo a San Martino di Castrozza senza l'obbligo di vincere. Ora, dunque, diventa essenziale prima di tutto vedere la bandiera a scacchi e poi cercare di farlo nella miglior posizione possibile. Il San Martino, oltre ad essere un rally ricco di storia e fascino, resta una gara difficile da interpretare: il ritiro subito lo scorso anno è un monito importante, ma anche una delusione che desidero fortemente cancellare con una bella gara. In Trentino tornerà al mio fianco Chiara Lombardi e ritroverò i ragazzi di Julli, con i quali ho iniziato a collaborare nel migliore dei modi sul piano della preparazione della Peugeot 208 dal Friuli. Direi che abbiamo tutto per costruire un'altra buona gara e solo presteremo attenzione alle classifiche, per capire se la matematica ci darà ragione almeno sulla classifica di uno delle Coppe Acisport".

Il Rallye di San Martino scatterà venerdì 14 alle 19.15 e si concluderà alle 17.50 del giorno seguente, dopo aver percorso 332 chilometri e 118 cronometrati, suddivisi in sette prove speciali.