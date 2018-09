Piazze allestite per il campionato di balestra

Altri articoli in Sport

venerdì, 7 settembre 2018, 10:52

Dopo le prime conferme (e le prime sorprese) del cronoprologo, sabato (8 settembre) è la volta della prima frazione: una tappa in linea di 133km e 600 metri, da Segromigno in Piano alla stessa località molto cara a Michela passando per Porcari; tutto in provincia di Lucca

venerdì, 7 settembre 2018, 08:35

Prende il via la stagione ufficiale del settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese Libertas. Domani sabato alle 18 le ragazze della prima squadra della Libertas che disputeranno il prossimo campionato di Serie C Nazionale, affronteranno nella prima giornata di Coppa Italia lo Spezia

giovedì, 6 settembre 2018, 15:51

Umana Reyer Venezia; Pallacanestro Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Oggi il primo allenamento al Palatagliate. Sabato mattina la visita in pediatria al San Luca una rappresentanza delle squadre

giovedì, 6 settembre 2018, 10:51

Soddisfazione e determinazione in casa Tau Calcio Altopascio per la nuova stagione che coinvolgerà la prima squadra della società amaranto, impegnata nel campionato di Prima categoria

giovedì, 6 settembre 2018, 10:49

I nuovi innesti sono stati quattro, poiché si è voluto puntare con decisione sulla solidità e l'affiatamento del gruppo dell'anno passato che, con 25 successi su 26 incontri totali, ha dimostrato un ottimo potenziale e ampi margini di crescita

mercoledì, 5 settembre 2018, 16:54

Una grande festa dello sport, che richiama ogni anno migliaia di persone, bambini, appassionati, che consente di assistere ad un torneo di altissimo livello, vedere giocare da vicino i più grandi campioni del basket contemporaneo e anche di svolgere un’azione concreta e solidale per la città