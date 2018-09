Sport



Pistoiese a due volti: difesa inesperta e attacco ricco di alternative

giovedì, 20 settembre 2018, 16:55

di michele masotti

Seconda giornata di campionato e secondo derby per la Lucchese, di scena domenica alle 16.30 in casa della Pistoiese degli ex Indiani e, soprattutto, Jacopo Fanucchi. In attesa di capire dove si disputerà questa sfida, sembra che stia per arrivare l’ok della Commissione di vigilanza per il “Melani”, arancioni e rossoneri proveranno a mettersi alle spalle le amare sconfitte patite nel turno inaugurale. Soprattutto Luperini e compagni, reduci anche da un precampionato non proprio esaltante e dalla fulminea eliminazione nella Coppa Italia Tim, sono chiamati ad un’iniziale svolta nella loro stagione dopo la scialba prova di Busto Arstizio. La Pantera, infatti, dal punto di vista della prestazione aveva palesato una buona condizione per i primi 60’, venendo piegata da un gol in zona cesarini e dopo essere rimasta in inferiorità numerica per l’ultimo scampolo di partita.

Per uscire con un risultato positivo da questa trasferta, servirà una prova maiuscola di tutti i ragazzi di Favarin; specialmente il pacchetto arretrato rossonero, indipendentemente se giocherà a quattro o a tre, dovrà fronteggiare una batteria di attaccanti di ottimo livello. Il bilancio dei 31 precedenti tra Pistoiese e Lucchese parla di 15 vittorie degli arancioni, 11 pareggi e cinque blitz di marca rossonera. L’ultimo dei quali risale al 19 marzo 2015 quando Ferretti e Degeri firmarono lo 0-2 finale per la formazione allora allenata da Galderisi. Nella successiva stagione, la 2015-2016, è arrivata l’ultima affermazione dei locali grazie al gol siglato dal centravanti Sinigaglia. Da due campionati a questa parte, per gli amanti delle statistiche, sulla ruota del “Melani” è sempre uscito il segno X. Oltre ai già citati Indiani e Fanucchi, l’altro ex rossonero in casa arancione è il secondo portiere Jacopo Pagnini.

L’obiettivo della Pistoiese 2018-2019 è quello di centrare, come avvenuto nello scorso torneo, un posto nei play-off. Per raggiungere tale scopo, la dirigenza arancione ha confermato sul ponte di comando tecnico Paolo Indiani. In estate gli uomini mercato degli arancioni, con in testa il nuovo dt Pinzani, hanno ringiovanito molto il reparto arretrato e infarcito di alternative quello offensivo per sopperire alla partenza del “loco”, al secolo l’argentino Franco Ferrari, approdato al Brescia. L’ex allenatore del Pontedera dovrebbe confermare il 4-3-1-2 (stesso modulo utilizzato dall’Arezzo nda) messo in mostra in casa della Pro Patria.

In porta spazio al classe 98’ Lorenzo Crisanto, scuola Roma, alla sua prima stagione da titolare dopo l’annata trascorsa in panchina in quel di Siena. Il numero uno di Prato è un ottimo pararigori. La linea a quattro degli arancioni è il settore di campo che fornisce meno garanzia ad Indiani. Come terzino destro si va verso la conferma di Regoli, fedelissimo del tecnico toscano e prezioso jolly, mentre sulla corsia opposta ci sarà spazio per lo spagnolo Illamas, un 98’ arrivato in prestito dal Milan. Rispetto a Busto Arsizio, in mezzo alla difesa potrebbe essere il maltese Zach Muscat a formare la coppia con il viareggino Leonardo Terigi. In cabina di regia toccherà all’esperto Vitiello, lo scorso anno a Gavorrano con Favarin, raccogliere l’eredità lasciata da Hamlili (passato al Bari nda). Nessun dubbio per Indiani per quanto concernono le due mezzali. A sinistra agirà capitan Luperini, uno dei migliori centrocampisti della categoria quando si tratta di inserirsi nell’area avversaria (due gol lo scorso anno segnati ai rossoneri nda): a destra troveremo il giovane Viviano Mainardi.

Alle spalle dei due attaccanti si muoverà come trequartista Alberto Picchi, prodotto del florido vivaio dell’Empoli e tornato a vestire la casacca arancione dopo la positiva esperienza dello scorso anno. In attacco, come detto in precedenza, Indiani non deve fare altro che sfogliare la margherita. Ci sentiamo di escludere la riproposizione del tandem offensivo, tutto classe 1981, Cellini-Fanucchi. A partire dalla panchina dovrebbe essere il primo. Accanto all’atteso ex di questo confronto, si contendono una maglia da titolare Emanuele Rovini e Latte Lah, seconda punta arrivata in prestito dall’Atalanta e che due anni fa salì alla ribalta per un gol contro la Juventus in Coppa Italia. Al momento, in questo ballottaggio è avanti Rovini, tornato a Pistoia per ritrovare quella vena realizzativa persa nello scorso campionato di B con la Pro Vercelli.