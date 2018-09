Sport



Poker d'assi per la squadra del Vorno nella prima giornata di campionato in Eccellenza

domenica, 9 settembre 2018, 21:27

4 - 0

VORNO: Brocchini, Ercolano, Lencioni, Gamba, Benassi, Riccomini, Battaglia, Barbaro, Petracci, Remedi, Balducci. A disp.: Belluomini, Dell Orfanello B., Bertini, Frugoli, Del Ry, Matteoni, Del Magro. All.: Cardella

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Bellini, Martinelli D., Cardarelli, Falivena, Di Nardo, Panelli, Fedi, Marcon, Citera, Ghelardoni V., Agostini. A disp.: Gjergji, Prato, Bani, Gianardi, Vezzosi, Neuville, Malih. All.: Marselli

ARBITRO: Borghi di Firenze; assistenti Pacini di Empoli e Nesi di Firenze

RETI: 9'pt e 41'pt Remedi, 45'pt Gamba, 45'st Haoudi

NOTE: espulsione 45'pt Panelli

Prima giornata di campionato in Eccellenza per la squadra del Vorno che, giocando in casa, si aggiudica i tre punti della vittoria calando un poker d'assi al Montecatini Valdinievole.

Gia' all'8' Remedi su passaggio verticale di gamba porta in vantaggio il Vorno ed è sempre lui a raddoppiare il risultato al 38' sul filo del fuorigioco. Al 40' per atterramento di Citera da parte di Balducci, viene dato un calcio di rigore a favore del Montecatini Valdinievole che tira Falivena e che viene parato da Brocchini, lasciando quindi il risultato invariato.

Al 45' per atterramento di Battaglia viene assegnato il rigore al Vorno e la conseguente espulsione di Panelli per chiara occasione da gol. Il rigore viene realizzato da Gamba che spiazza il portiere avversario portando il risultato a 3 a 0. E non finisce qui per il Vorno, infatti all88' Haoudi finalizza sul più classico dei contropiedi portando le reti a quattro.

Una partita a senso unico, come dice il risultato, per la squadra del Vorno che parte con il piede giusto in un difficile campionato. Una nota: al termine della partita la squadra del Vorno ha ringraziato il Montecatini Valdinievole (squadra, dirigenza e accompagnatori) per aver lasciato lo spogliatoio a loro assegnato in perfetto ordine.

Barbara Ghiselli

Foto Antonio Tortorella