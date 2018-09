Sport



Poker di colpi per la BioNatura Nottolini

giovedì, 6 settembre 2018, 10:49

di andrea salerno

Il debutto in campionato della BioNatura Nottolini, il 13 ottobre al PalaPiaggia contro il San Giustino Perugia, si avvicina sempre di più. Il gruppo che ha dominato lo scorso campionato, giungendo alla promozione, è stato in larga parte riconfermato e il direttore sportivo, Oronzo Miccoli, si è mosso per cercare di allestire un roster ancora più competitivo per affrontare nel miglior modo possibile il salto di categoria.

I nuovi innesti sono stati quattro, poiché si è voluto puntare con decisione sulla solidità e l'affiatamento del gruppo dell'anno passato che, con 25 successi su 26 incontri totali, ha dimostrato un ottimo potenziale e ampi margini di crescita. Lo staff tecnico, appena terminata la stagione, si è prodigato per regalare a coach Becheroni i pochi ma precisi ritocchi di cui necessitava. Di seguito andremo a presentate le giocatrici neo arrivate che si sono aggregate al gruppo per l'inizio della preparazione.

Giada Becucci, di ruolo banda, proviene dal Blu Volley Quarrata, squadra militante in B1. Dunque, la giocatrice classe '90, porterà sicuramente la propria esperienza maturata in questa categoria alla nuova squadra, fornendo un importante contributo in ambito di sicurezza e mentalità.

Ilaria Battellino, libero classe '94, arriva dalla Dream Volley Pisa, formazione con cui la passata stagione è stata promossa in B2. Battellino dimostra buone doti tecniche e una spiccata reattività. Andrà a fare coppia con l'altro libero, Ilaria Miccoli, che a dispetto della la giovane età – 21 anni – detiene il ruolo di veterana della Nottolini, con ben 15 anni di militanza in bianconero.

Cecilia Batori, versiliese del 1990, è un centrale, proveniente dal Versilia, ma con una notevole esperienza anche nel beach volley. Il Ds Miccoli è pronto a scommettere su di lei e sulla sua grande voglia di farsi valere in una serie importante come la B1.

Sofia Migliorini, giovanissima palleggiatrice classe '99, è stata prelevata dal San Michele di Firenze. Nonostante la giovane età, è dotata di eccellenti qualità tecniche che faranno sicuramente comodo alla squadra di Becheroni.

La speranza della società è che il gruppo possa trovare sin da subito le giuste sinergie tecnico tattiche, tenendo sempre a mente che si dovranno sfidare squadre molto ostiche, contro le quali sarà richiesta sempre la massima concentrazione. Il PalaPiaggia, poi, dovrà trasformarsi in un fortino in cui conquistare vittorie pesanti, grazie anche alla spinta del pubblico, che tutti si augurano possa accorrere numeroso ad ogni partita delle bianconere.