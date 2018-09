Prendono il via i corsi di minibasket

Altri articoli in Sport

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:32

Ancora un successo per gli Allievi Elite del Tau Calcio Altopascio. I ragazzi di mister Giuli hanno infatti raggiunto la finale del Settembre Lucchese il prestigioso torneo che apre la stagione del calcio giovanile lucchese. Gli amaranto hanno superato il Forte dei Marmi per 2-0 nella sfida disputatasi ieri sera...

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:22

Partiranno il 22 ottobre i corsi sportivi comunali della stagione 2018-2019 che quest'anno fanno registrare 65 proposte, un vero record rispetto agli anni scorsi. Bambini, ragazzi e adulti avranno quindi un'ampia scelta per praticare sport sul territorio

martedì, 25 settembre 2018, 16:16

Sabato 22 si è svolta la “26° Staffetta del pioppino”, valida per il Criterium Podistico Toscano organizzata dall’ Asd marciatori Antraccoli e che ha riscosso gran successo di partecipazione e di organizzazione, con il suo percorso di 3.830 m.

martedì, 25 settembre 2018, 16:12

Sono serate assolutamente da non perdere per gli amanti del calcio giovanile quelle che si stanno tenendo a San Macario per il Settembre Lucchese. Dopo lo spettacolo degli Juniores di lunedì sera, ecco che tornano in scena gli Allievi con due interessantissime semifinali

martedì, 25 settembre 2018, 16:08

Tanta gente a San Macario per questa serata che non ha deluso le attese. Ci si aspettava di più dal Seravezza Pozzi che però ha toppato l'avvio di gara e poi non è riuscito più a recuperare contro una Cuoiopelli super concentrata e decisa a riscattarsi dopo la sconfitta nel...

martedì, 25 settembre 2018, 15:43

Un importante momento di confronto sul diritto e la disabilità. Si è svolto lunedì all'auditorium della Fondazione Bml, il convegno "Disabilità e tutele giuridiche". All'iniziativa, organizzata l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) di Lucca in collaborazione con la Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli e l'associazione Luccasenzabarriere, hanno partecipato importanti atleti lucchesi delle...