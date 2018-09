Sport



Presentata la prima squadra del Tau: ecco la rosa e gli obiettivi

giovedì, 6 settembre 2018, 10:51

Soddisfazione e determinazione in casa Tau Calcio Altopascio per la nuova stagione che coinvolgerà la Prima squadra della società amaranto, impegnata nel campionato di Prima categoria.

Rosa, staff e obiettivi sono stati presentati ieri pomeriggio, mercoledì 5 settembre, all'Undici Undici di piazza Antelminelli a Lucca, durante un evento aperto al pubblico che ha coinvolto tifosi, giocatori, dirigenti, amici e sostenitori.

Dopo i saluti di Antonello Semplicioni e Manuel Vellutini, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Asd Tau Calcio Altopascio, che quest'anno ha deciso di prestare una maggiore attenzione alla Prima squadra, valorizzandone e sostendendone l'intero percorso così da offrire ulteriori alternative al settore giovanile, è spettato a Umberto Lenci, uno dei dirigenti della compagine di Prima categoria, delineare le novità e i traguardi dei prossimi mesi. «Abbiamo mantenuto gran parte del gruppo dello scorso anno – spiega – E, tra i nuovi, siamo riusciti a inserire i ragazzi che volevamo. Oggi possiamo dire di aver completato la squadra nel modo che avevamo stabilito e idealizzato a maggio scorso, nei ruoli e nella qualità che andavamo cercando. Vorremmo fare un bel campionato, domenica scorsa abbiamo iniziato con una vittoria per la prima partita di Coppa Toscana e questa è la spinta che serve. Veniamo da un campionato in cui abbiamo perso la finale dei play-off, quindi anche quest'anno vorremmo giocarcela fino alla fine. Ringrazio tutto il gruppo, i ragazzi, lo staff e i dirigenti e ringrazio anche Antonello Semplicioni e Manuel Vellutini che sempre più si stanno interessando alla Prima squadra».

Tra i nuovi troviamo Daniele Biggi dal Lammari; Matteo Paoletti, Emanuel Michelotti, Luca Daviddi dalla Lampo; Leonardo Vanni dallo Staffoli. Si aggiungono Sardelli (classe '99, ha fatto le giovanili nel Tau), Lenci (classe '98, dall'Aquila Sant'Anna), e Guidi (classe '98, anche lui ex Tau).

Ad allenare la squadra è Pietro Cristiani, con Paolo Venturini come vice e Davide Magni nel ruolo di allenatore dei portieri. Federico Secchiaroli come preparatore atletico, mentre Simonetta Incerpi è la fiosioterapista. Oltre a Emanuele Fabbri in qualità di dirigente accompagnatore, completano lo staff dirigenziale Umberto Lenci, Alessandro Del Carlo, Nicola Mazzoni, Mario Basili, Gianni Cecchini, Luca Bottaini e Umberto Degl'Innocenti.

ROSA. Balli, Emanuele Bertenni, Daniele Biggi, Fabio Biondi, Bruni, Casali, Luca Daviddi, Del Carlo, Fabio Del Sarto, Luca Giardini, Alessandro Guidi, Fabio Franceschi, Stefano Lenci, Maycol Lunardini, Emanuel Michelotti, Matteo Paoletti, Giacomo Pieri, Massimo Principe, Riccomini, Alessio Sardelli, Paolo Tognotti, Andrea Vanni, Leonardo Vanni, Alessandro Vannucci.