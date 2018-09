Sport



Primo test stagionale per il Basket Le Mura

martedì, 11 settembre 2018, 09:17

Si terrà mercoledì 12 sul parquet della Meccanica Nova Vigarano la prima amichevole stagionale del Basket Le Mura.

Un primo test per verificare quanto di buono si è fatto in palestra nelle settimane di preparazione.

Entrambe le squadre si presenteranno a roster incompleti. In casa biancorossa mancherà Bashaara Graves come anticipato da coach Serventi, per le ragazze di casa in dubbio la presenza di Fitzgerald “Graves non giocherà – ha dichiarato il coach biancorosso - ma verrà comunque con noi a Vigarano in modo da poter vedere cosa vogliamo fare sul parquet, Vaughn invece sarà della partita, è arrivata in buona forma, ben allenata e si sta inserendo bene nel gruppo”.

Altro aspetto importante sarà valutare l'idea di basket che lo staff tecnico sta cercando di trasferire al gruppo “Siamo ancora in fase di rodaggio – continua coach Serventi – quindi credo che ci saranno cose da mettere a posto. Le amichevoli in fondo servono proprio a questo, per valutare il lavoro svolto, verificare dove stiamo facendo bene e dove invece apportare correttivi, oltre a lavorare sulla mentalità che stiamo allenando in palestra. Anche da questo punto di vista sarà un test”.

La voglia degli appassionati di vedere in campo le biancorosse è comunque altissima ma anche sotto questo aspetto staff e squadra non sono da meno “Siamo tutti molto curiosi di vedere cosa siamo in grado di fare, le ragazze per prime. È ancora presto per capire il potenziale della nostra squadra ma la voglia di giocare è tanta dopo aver lavorato sodo per così tante settimane. A riguardo voglio fare i miei complimenti a tutte le ragazze del gruppo per la disponibilità al lavoro che hanno dimostrato fino ad oggi”.

Detto delle biancorosse sarà interessante anche vedere il nuovo corso della Pallacanestro Vigarano con un roster imbottito di tante giovani di altissimo livello, tra le quali spiccano Natali, Nativi e Gilli recenti campionesse europee Under 16. Assieme alla ex Maria Miccoli e alle esperte Sara Bocchetti e Valentina Fabbri, completano il roster di coach Andreoli tre straniere al primo anno nel nostro campionato, la play americana Fitzgerald, il centro slovacco Rakova e la guardia/ala stelle e strisce, Bolden, con buona probabilità sarà affidato a loro il compito di mettere punti a tabellone.

Palla a 2 mercoledì 12 settembre alle ore 19.00 l'ingresso alla partita sarà libero.