Quarta vittoria al Franchi per la Viola: Atalanta battuta per 2 a 0

domenica, 30 settembre 2018, 17:32

di marco materassi

2 - 0



Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi (Fernandes), Gerson( Laurini), Veretout, Chiesa, Simeone, Pjaca (Mirallas). All. Pioli



Atalanta: Gollini,Toloi, Mancini (Rigoni), Palomino, Castagne (Ali Adnan), De Roon, Freuler( Barrow), Hateboer, Pasalic,Zapata, Gomez. All. Gasperini

Arbitro: Valeri di Roma. Assistenti: Tasso e Schenone



Quarto uomo: Pasqua. Var: Doveri e Valeriani



Reti: 17’ st. Veretout (rig), 49’ st. Biraghi



Note: spettatori 30.535



Il Franchi diventa un vero e proprio fortino per la Fiorentina. Al termine di una partita sofferta,dura, difficile, sicuramente non giocata bene contro una bella Atalanta arriva la quarta vittoria consecutiva casalinga: 12 punti su 12, dodici i gol fatti, solo uno subito, lo score impressionante dei viola sul proprio stadio.



In uno splendido pomeriggio soleggiato,col terreno in ottime condizioni, la Fiorentina vuole mettersi subito alle spalle la sconfitta di mercoledì sera a San Siro. Sconfitta con grandi polemiche per l’arbitraggio del sig. Mazzoleni. Polemiche che come detto in conferenza stampa da mister Pioli sono già state metabolizzate e archiviate.



Per la sfida contro l’Atalanta la Fiorentina schiera il tradizionale 4-3-3 col rientro fin dal primo minuto di Gerson e Pjaca. Gasperini risponde con un 3-5-2 affidando alla coppia d’attacco Gomez-Zapata il compito di far male alla difesa viola.



Buona la cornice di pubblico, nutrita anche la rappresentanza dei tifosi ospiti, calcolata in circa mille unità.



Fiorentina con la tradizionale maglia viola e pantaloncini neri, Atalanta in maglia bianca con banda nero-azzurra.



Partita giocata,nonostante la temperatura, fin da subito su buoni ritmi. Atalanta, per nulla intimorita, che prova a fare la partita, Fiorentina che almeno in queste prime battute trova difficoltà ad organizzare un valida manovra offensiva.



Atalanta pericolosa all’11’ con il Papu Gomez che sfugge a Pezzella ma conclude di poco a lato. Continuano le difficoltà in casa Viola, il centrocampo non riesce ad alzare il baricentro, con la conseguente difficoltà di riuscire a servire gli attaccanti. Sono sempre i bergamaschi ad alzare il pressing, concedendo fino ad ora veramente poco.



Primo tiro in porta per i viola al 24’ con Milenkovic,facile la presa di Gollini. Risponde subito l’Atalanta con Zapata con un colpo di testa alto sulla traversa. Primo cambio in casa viola, esce per infortunio Benassi, al suo posto entra Fernandes.



Partita tatticamente bloccata che stenta a decollare.



Alla mezz’ora resiste lo zero a zero iniziale, scarse le emozioni fino a questo momento, in una partita dove entrambe le squadre si preoccupano più a non concedere spazi che a cercare di attaccare. Squadre al riposo sullo zero a zero, logico risultato di una prima frazione di gioco, bloccata tatticamente, giocata con molta prudenza da entrambe le squadre, più attente a non dare spazio che a ricercarlo. Poche le emozioni, ancora meno i tiri in porta.



Ripresa con le squadre che si ripresentano in campo senza variazioni rispetto ai primi quarantacinque minuti.



Parte forte l’Atalanta che al quinto minuto ha una buona opportunità con una punizione da posizione invitante, conclusione che finisce però sulla barriera. Si resta sullo zero a zero.Occasione per la Fiorentina: bravo Veretout a rubare palla ma il suo passaggio per Simeone solo davanti alla porta viene deviato. Sembra scuotersi addosso la squadra di Pioli. Seconda sostituzione per i toscani, esce Pjaca al suo posto Mirallas.



Improvvisa fiammata di Chiesa, ruba palla e si lancia verso l’area avversaria, appena entrato viene toccato, almeno così sembra, e finisce a terra, per Valeri è calcio di rigore. Furibonde le proteste bergamasche, l’arbitro romano è però irremovibile. Sul dischetto va Veretout che non sbaglia. Fiorentina in vantaggio. Reagisce l’Atalanta e al 26’ Pasalic dopo un’ incerta uscita di Lafont sfiora il pari.



Insiste la squadra di Gasperini e al 32’ dopo una furiosa mischia, palla che dopo aver danzato nei pressi della linea di porta finisce fuori. Pericolo scampato.



L’Atalanta attacca, ma non riesce a rendersi quasi mai pericolosa. Tiene pur con qualche affanno la difesa viola, che proprio nel finale con Biraghi su punizione trova il gol del 2 a 0.

Finisce così con la Fiesole che canta, con la squadra che va a salutare la sua gente, in un Franchi che sta diventando un vero e proprio fortino. Un fortino al momento inespugnabile. Dodici punti su dodici punti, terza posizione in classifica, uscendo un tifoso canta una vecchia canzone “ Firenze stanotte sei bella ..”, ha ragione almeno oggi pomeriggio Firenze è bella e può sognare.