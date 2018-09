Raduno degli arbitri di Lucca sulle montagne dell’Appenino Tosco Emiliano

Altri articoli in Sport

mercoledì, 12 settembre 2018, 15:16

E' in programma per sabato 15 settembre, tra gli eventi del Settembre Lucchese, l'Open Day di Minibasket in Piazza San Frediano, organizzato dall'ASD Le Mura Spring, società satellite del Basket Femminile Le Mura di serie A1

mercoledì, 12 settembre 2018, 08:49

Dopo un’attesa biblica, addirittura sono usciti prima i tornei della Terza Categoria di Lucca, tanto per dire, la Lega Pro ha comunicato i tre gironi per la stagione 2018-2019. Per il terzo anno consecutivo la Lucchese è stata inserita nell’A, il più affascinante e allo stesso tempo difficile di tutto...

martedì, 11 settembre 2018, 22:43

L'ottimo passo tenuto nelle prime quattro gare dell'Italiano WRC (tre successi ed un secondo posto) potrebbero consentire al talento di Maranello di mettere al sicuro almeno un titolo già in Trentino, nella penultima gara stagionale. Al fianco del modenese torna la navigatrice lucchese Chiara Lombardi

martedì, 11 settembre 2018, 22:21

Inizia con due scontri diretti il cammino del XV lucchese che punterà anche quest’anno alla promozione. Domenica l’esordio contro il Golfo dei Poeti

martedì, 11 settembre 2018, 17:38

Sabato grande appuntamento con la Boxe a Capannori nella frazione di Zone: Marvin Demollari e Nicola Henchiri cercano gloria a “Boxing Night"

martedì, 11 settembre 2018, 15:25

Mercoledì 12 settembre la prima squadra della Lucchese insieme a Mister Favarin e a tutta la dirigenza sarà ospite del Settembre Lucchese. Un appuntamento che si ripete anche quest'anno e che testimonia del grande rapporto esistente tra il club rossonero (in particolare modo dell'ammnistratore delegato Carlo Bini) e la società...