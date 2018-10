Riccardo Bergamini riparte per l'Himalaya

Altri articoli in Sport

lunedì, 1 ottobre 2018, 12:22

Nessun cambio di nazionalità improvviso, per il patron ed il team manager di Amore & Vita - Prodir, ma solo una grande emozione nel vedere Michael Woods che si giocava il mondiale con Valverde, Bardet e poi Dumoulin

lunedì, 1 ottobre 2018, 11:43

Davvero un avvio di campionati regionali col botto quello che ha visto protagoniste tutte le compagini dell'Incas Caffè Tennistavolo Lucca scese in campo nel fine settimana: otto le squadre al via tra c2, d1 e d2 (in attesa della partenza dei campionati di d3 e serie c femminile), che hanno...

lunedì, 1 ottobre 2018, 10:00

Trasferta genovese ieri per la formazione Under 16 del Rugby Lucca. La squadra di mister Marco Capaccioli ha infatti reso visita agli amici dell’Amatori Rugby Genova in quello che era il primo test stagionale della squadra in vista dell’inizio del campionato

domenica, 30 settembre 2018, 21:18

Se ancora ce ne fosse bisogno la Supercoppa Italiana si conferma il trofeo del Famila Wuber Schio. Con la vittoria per 75-48 delle orange sono dieci i trofei in bacheca di cui otto consecutivi. Niente da fare per Gesam Gas&Luce

domenica, 30 settembre 2018, 19:15

Terza partita di campionato di Prima Categoria e terza vittoria per il Tau Calcio Altopascio che mette a segno anche l'incontro con la Torrelaghese 2015, vincendo 1 a 0

domenica, 30 settembre 2018, 17:49

Vittoria del marocchino Jamali Jilali (Gruppo Podistico Alpi Apuane) nella trentacinquesima edizione della “Strapaesana della Valdibure” organizzata dal Circolo Arci ''Le Pozze'' con la collaborazione tecnica del Gruppo Podistico Cai Pistoia e corsa sulla distanza di km 13,dove hanno preso il via circa 400 concorrenti