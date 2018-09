Sport



Scherma: Bocconi ai mondiali, trofeo Coni per Vincenzi e Radoi

lunedì, 10 settembre 2018, 16:22

Ripresa a settembre l'attività agonistica, la Puliti registra subito due annunci di grande eco che coinvolgono i suoi sciabolatori, in questo caso più giovani e più anziani.

Partiamo da questi ultimi per una notizia che ha allietato tutto l'ambiente. Andrea Bocconi, il veterano che fa scherma dalla fondazione del club, è stato inserito nella squadra nazionale che parteciperà ai Campionati Mondiali Master. Non è la prima volta che “il professore” fa parte delle rappresentative nazionali, ma Bocconi è alla soglia dei settanta e questa ennesima chiamata in azzurro premia una costanza di pratica agonistica che difficilmente trova uguali nel mondo schermistico italiano. Bocconi, scrittore e professore universitario, si allena normalmente con il maestro Radoi al Palazzetto della SS. Annunziata. E' salito l'ultima volta sul podio lo scorso luglio conquistando il bronzo ai campionati italiani di Trieste. Per la cronaca i Mondiali Master saranno ospitati quest'anno dall'Italia e si disputeranno a Livorno a metà ottobre.

E ora i più giovani. Zaccaria Vincenzi e Lidia Radoi saranno in pedana a Rimini il 23 settembre per la disputa del Trofeo CONI Kinder Sport. I due giovanissimi allievi del maestro Torcigliani hanno ottenuto il diritto a partecipare alla finale nazionale vincendo a Siena, nel marzo scorso, la selezione regionale maschile e femminile di sciabola.