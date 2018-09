Sport



Scherma paralimpica protagonista alla “Giornata della prevenzione”

domenica, 23 settembre 2018, 13:09

È stata una giornata dedicata al benessere, alla prevenzione e alla solidarietà quella che si è svolta al Parco commerciale San Vito sabato 22 settembre. Presente anche l’associazione Luccasenzabarriere onlus che, assieme all’ASD Club Scherma Lucca TBB, ha fatto scoprire ai passanti la disciplina della scherma paralimpica.

Ospite d’onore del pomeriggio è stato Stefano Gori. L’atleta di Ponte a Moriano, dopo tanti successi nell’ambito dell’atletica leggera, si è ora dedicato alla scherma paralimpica, partecipando ai campionati italiani e gareggiando con la TBB. Di fronte allo stand di Luccasenzabarriere è stato allestito uno spazio dove chi ha voluto ha potuto cimentarsi in tre diverse discipline schermistiche: scherma in piedi, scherma in piedi per non vedenti, scherma in carrozzina. Presenti i maestri di scherma Roberto Tarfano e Maurizio Bigagli, fondatori dell’ASD Club Scherma Lucca TBB.

“Siamo molto grati al Parco commerciale San Vito per averci dato l’opportunità di partecipare alla Giornata della Prevenzione” ha affermato il presidente di Luccasenzabarriere onlus Domenico Passalacqua. Il prossimo appuntamento pubblico con la onlus è per lunedì 24 settembre, dalle 14.30 alle 19.30, presso l’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, dove si svolgerà il convegno “Disabilità e tutele giuridiche”.