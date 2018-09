Scherma: Pietro Marchini sfiora il successo a Amsterdam

Altri articoli in Sport

martedì, 18 settembre 2018, 16:03

A poco meno di un mese dall’inizio del campionato, la prima giornata è in programma per domenica 14 ottobre, il Ct Lucca Vicopelago ha finalmente conosciuto le sue tre avversarie del girone 1 in questo suo primo campionato di A1

martedì, 18 settembre 2018, 14:55

Cadono i campioni in carica del Ghivizzanoborgo che stavolta escono ai quarti di finale del Settembre Lucchese riservato agli Juniores. L'impresa la compie il Vorno che sorprende la formazione di Daniele Giraldi, segna ad inizio ripresa e subisce un contestato rigore a pochi minuti dalla fine

martedì, 18 settembre 2018, 12:32

L'appuntamento di Campionato Regionale andato in scena nella Montagna Pistoiese conferma le leadership ma, allo stesso tempo, alimenta le aspettative degli inseguitori

lunedì, 17 settembre 2018, 21:34

La scuderia emiliana torna a valicare l'appennino per disputare la gara- sprint pisana con il lucchese Giuseppe Perna ed il pisano Alessio Favali, in gara su una Peugeot 208 di classe R2B preparata da MM Motorsport

lunedì, 17 settembre 2018, 21:32

Lorenzo Gilli conquista il rally storico, ottimi riscontri anche nel rally moderno, nel quale arriva anche il secondo posto nella classifica delle scuderie

lunedì, 17 settembre 2018, 16:47

Seconda giornata a San Macario per il SETTEMBRE LUCCHESE riservato agli Esordienti "A" e valevole per il 9° TROFEO PIERO BARTOLOMEI. Nessuna qualificata ancora per le semifinali, tutto dunque rimandato al terzo turno che si giocherà domenica 23 settembre