Scherma, Vincenzi e Radoi sul podio a Rimini

Altri articoli in Sport

venerdì, 28 settembre 2018, 16:45

Ottime prestazioni degli atleti del Bowling Team Astroline Lucca, che hanno conquistato i primi posti nella prova lucchese del Campionato Esordienti 2018, nelle specialità di singolo femminile e singolo maschile

venerdì, 28 settembre 2018, 16:32

Nei canguri la coppia mista Sasha Mencaroni e Giannone ( Mugello ) si piazza all’ottavo posto . La Toscana seconda classificata tra le regioni

venerdì, 28 settembre 2018, 13:19

Nel week-end dei campionati del mondo di Innsbruck Amore & Vita – Prodir non resta ferma ai box. Il team diretto da Francesco Frassi infatti è volato in Kazakistan per prendere parte al Tour of Almaty, gara a tappe UCI Europe Tour 2.1

venerdì, 28 settembre 2018, 12:01

Ci siamo, domenica 30 settembre, palla a 2 alle ore 18.00 si comincia a fare sul serio con la Supercoppa Italiana. Come lo scorso anno a dare inizio alle danze saranno la Famila Wuber Schio e la Gesam Gas & Luce Lucca

venerdì, 28 settembre 2018, 11:20

Imparare a giocare a calcio divertendosi? A Lucca è possibile grazie alla Scuola calcio Inter del Tau Calcio Altopascio. La fucina di giovani talenti che ha sede al centro sportivo Sandro Vignini, allo stadio Porta Elisa, ha infatti indetto una nuova settimana di allenamenti a porta aperta, cioè gratuiti e...

giovedì, 27 settembre 2018, 16:47

Alte aspettative per il week-end che viene e che vedrà le squadre allievi ed allieve della Atletica Virtus CR Lucca impegnate sulle piste del campo scuola Renato Martelli di Livorno nella finale del campionato di società di categoria 2018