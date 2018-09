Settembre comincia alla grande per l'Asd marciatori Antraccoli

Altri articoli in Sport

martedì, 4 settembre 2018, 18:05

Don Bernelli: «Un'esperienza bellissima che proseguirà anche nei prossimi anni». La forma è smagliante, ma la voce risente della recente fatica in bicicletta da Villanova al santuario svizzero di Einsiedeln.

martedì, 4 settembre 2018, 17:43

Per il campione paraolimpico Stefano Gori gli impegni non finiscono mai. Il prossimo fine settimana sarà a CLESS in provincia di Trento per la ventunesima Edizione dei Campionati Italiani del Centro Sportivo Italiano CSI

lunedì, 3 settembre 2018, 19:25

Il rally pistoiese, valido per il campionato regionale toscano, vede il successo assoluto dell'equipaggio lucchese Pierotti-Milli, schierato dalla scuderia emiliana su Peugeot 208 (R5)

lunedì, 3 settembre 2018, 17:00

l pilota lucchese, fermo da un anno, è tornato alla gara sulla montagna pistoiese dopo dodici anni e insieme all'esperto David Castiglioni ha còlto l'ottavo posto assoluto e primo di classe S1600

lunedì, 3 settembre 2018, 16:33

Alle 21 ancora per la categoria allievi il Margine Coperta, che deve riscattarsi dalla sconfitta subita dal Tau Calcio, se la vedrà contro la Folgore Segromigno

lunedì, 3 settembre 2018, 13:07

Dopo la giornata di sosta, è ripreso ieri il torneo del Settembre Lucchese, la manifestazione di calcio giovanile organizzata dal San Macario in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della delegazione Figc di Lucca