Sport



Settembre Lucchese Allievi: definito il quadro dei quarti di finale

lunedì, 10 settembre 2018, 10:57

Terminata sabato sera la prima fase della categoria Allievi 51esimo torneo Città di Lucca, 13esimo trofeo Pierfranco Bianchi al Settembre lucchese, manifestazione organizzata dall'Usd San Macario in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della delegazione Figc di Lucca.

Le ultime due squadre a qualificarsi ai quarti di finale, sono state il Tau Calcio Altopascio, che chiude al primo posto il girone che ha battuto nettamente la Folgore Segromigno (con Amato autentico "mattatore" dell'incontro con ben 6 reti), e il Cgc Capezzano Pianore che ha superato per 3 a 0 la Pieve San Paolo, ma in virtù del maggior numero di reti segnate si classifica al secondo posto del girone (San Filippo ha realizzato una rete in più).



Quindi completato il quadro dei quarti di finale di mercoledi 12 e venerdi 14 settembre.



Questo il programma: mercoledì 12 alle 19 si gioca Forte dei Marmi 2015 - Camaiore, alle 20,30 Seravezza Pozzi - Atletico Lucca. Venerdì (14 settembre) alle 19 è in programma Tau Calcio - Cgc Capezzano Pianore. Alle 20,30 segue San Filippo - Margine Coperta.

Ma torniamo alle due gare di sabato (8 settembre).



Tau Calcio Altopascio - Folgore Segromigno 15-0

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Abutoaei, Magini Gianmarco, Muccioli, Rinaldi, Egger, Margheri, Beccani, Pratesi, Perlongo, Berruti, Gaddini. A disp.: Donati, Amato, Carrara, Fanani, Gori, Magini Lorenzo, Pini, Rombi, Sauro. All.: Simone Giuli

FOLGORE SEGROMIGNO: Pieretti, Pescosta, Peri, Landi, Papucci, Ferrucci, Spagnesi, Giannini, Fugiaschi, Bianchini, Citti. A disp.: Zanchetta, Guerrieri, Pieroni, Matteelli, Fiorita, Cetrulo. All.: Antonio Monti

ARBITRO: Devincente di Lucca

RETI: 6' pt. Perlongo (T), 29' pt. Pratesi (T), 37' pt. Gaddini (T), 2' st. Pini (T), 4' st e 5' st. Amato (T), 7' st. Magini Lorenzo su rig. (T), 10' st. Amato (T), 18' st. Pini (T), 20' st. Sauro (T), 22' st. Amato (T), 30' st. Magini Gianmarco (T), 31' st. e 33' st. Amato (T), 37' st. Sauro (T)

Troppo netto il divario tecnico tra le due formazioni, il Tau che nell'occasione è venuto con la squadra "A" milita nel campionato Elite e sicuramente è tra le favorite alla vittoria del campionato, di contro una Fologre Segromigno allestita per ben figurare nel campionato Allievi Provinciali, in pratica tra le due squadre ci sono due categorie di differenza.

Ma veniamo al calcio giocato. Al 4' Papucci commette fallo su Perlongo lanciato a rete, la punizione è battuta da Gaddini ma fuori dallo specchio della porta. Al 6' arriva il vantaggio: Magini Gianmarco crossa dalla destra e micidiale è il colpo di testa di Perlongo che batte il portiere Pieretti. Al 10' ancora Perlongo di testa su assist di Pratesi, ma questa volta il pallone termina alto sopra la traversa. Al 16' Perlongo rimette al centro per Beccani, para Pieretti. Al 20' conclusione di Perlongo con deviazione in angolo di Pieretti. Al 29' Perlongo per Pratesi che conclude a rete, il portiere gli ribatte il tiro, ma lo stesso numero 8 riprende ed insacca a porta vuota. Al 37' gran gol di Gaddini che dal limite dell'area fa partire un tiro che si insacca alla sinistra del portiere che rimane immobile.

Nella ripresa nonostante la girandola delle sostituzioni il Tau dilaga. Apre al 2' Pini servito da Magini Lorenzo, al 4' e al 5' doppietta di Amato, al 7' per fallo su Muccioli l'arbitro assegna il rigore che Magini Lorenzo realizza. Al 10' Magini Lorenzo per Amato e 8-0. Al 18' è la volta di Pini a realizzare con un tiro dalla lunga distanza. Al 20' è Sauro ad andare in rete e due minuti più tardi è la volta ancora di Amato

Al 30' Muccioli dal fondo rimette al centro per l'accorrente Magini Gianmarco che realizza. Gli ultimi tre gol portano la firma di Amato (2) e Sauro.

Pieve San Paolo - Cgc Capezzano Pianore 0-3

PIEVE SAN PAOLO: Greggio, Violi, Tessa, Lapini, Giannoni, Giammattei, Zahir, Cecchetti, Cesarino, Petri, Roventini. A disp.: Lippi, Sinani, Lucchesi, Fascetti, Motroni, Lleshi. All.: Francesco Feniello

CGC CAPEZZANO PIANORE: Mansani, Bertilorenzi, Bazelli, Franchi, La Piano, Ramku, Federigi, Grossi, Peralta, Giuntoli, Dell'Amico. A disp.: Brown, Luisi, Pelliccia, Bonini, Meucci, Cinquini, Trentacosti. All.: Gianluca Di Cola

ARBITRO: Del Papa di Lucca

RETI: 3' pt. Grossi (C), 32' pt. Dell'Amico (C), 2' st. Franchi (C)

Il Cgc Capezzano Pianore vince per 3 a 0, ma nel finale il portiere Lippi para di tutto ed evita la quarta segnatura alla squadra di Mister Di Cola che le permetteva di chiudere al primo posto il girone.

Il primo tempo si chiude con il doppio vantaggio per i versiliesi grazie alle reti di Grossi che supera il portiere con un pallonetto e di Dell'Amico.

Nella ripresa dopo appena due minuti il Capezzano si porta sul 3 a 0 grazie alla conclusione di Franchi dal limite dell'area. Al 10' su conclusione dalla destra un giocatore del Capezzano coglie in pieno il palo sulla ribattuta del legno Bazelli da breve distanza calcia alto. Al 13' Lucchesi per la Pieve, da dentro l'area si gira ma calcia fuori. Al 30' Meucci con un tiro dalla destra colpisce la parte alta della traversa

Al 31' Motroni per Lleshi che "spara" alto da ottima posizione, al 35' è la volta di Federigi a presentarsi a tu per tu con il portiere che gli esce incontro e sventa la minaccia. Al 39' doppia parata miracolosa del portiere Lippi su conclusioni di Motroni e Lleshi. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro Del Papa manda le due squadre negli spogliatoi.