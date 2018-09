Sport



Settembre Lucchese Allievi, Forte 2015 e Atletico Lucca in semifinale

giovedì, 13 settembre 2018, 17:57

Altra giornata di gare al campo sportivo di San Macario per il "Settembre Lucchese", manifestazione organizzata dall'U.S.D. San Macario in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della Delegazione F.I.G.C. di Lucca.

Nella categoria Allievi per il 51° Torneo "Città di Lucca" - 13° Trofeo "Pierfranco Bianchi" erano in programma i primi due quarti di finale che hanno visto il successo del Forte dei Marmi 2015 e dell'Atletico Lucca

Nella prima gara il Forte ha regolato di misura un buon Camaiore che sicuramente sarà una protagonista nel prossimo campionato provinciale che sta per partire. Tutto facile invece nella seconda gara della serata per l'Atletico Lucca che ha prevalso sul Seravezza Pozzi per 5 a 1.

Questi i due tabellini

Forte dei Marmi 2015 - Camaiore 1-0

FORTE DEI MARMI 2015: Mariani, Tincani, De Sanctis, De Carli, Bogazzi, Da Prato, Valori, Leonardi, Pellegrini, Cipriani, Gargani. A disp.: Nocchi, Vannucci, Della Tommasina, Berlenghi, Deda, Guidotti, Maggi, Tonacci, Domenici. All.: Luca Mosti

CAMAIORE: Musetti, Baglietti, Iacomini, Barsaglini, Dati, Farnesi, Capecchi, Bianchini, Marianelli, Papi, Puccinelli. A disp.: Ceragioli, Dal Torrione, Faina, Gallico, Bezzini, Traversi. All.: Carlo Rubinacci

ARBITRO: Ursu di Lucca

RETE: 5' pt. Gargani (FM)

Parte subito bene il Forte dei Marmi che dopo appena cinque minuti passa in vantaggio con Gargani su assist di Cipriani. Si pensa ad una gara in discesa per i ragazzi di Luca Mosti ed invece fino alla fine devono stare attenti ai rapidi contropiedi del Camaiore che nell'arco della partita si rende più volte pericoloso, ma devono anche recitare il mea culpa per i gol falliti in special modo da Pellegrini.

All'8' conclusione di Leonardi per il Forte para Musetti. Al 10' risponde il Camaiore con un'azione personale di Marianelli che viene feramta con affanno dalla difesa blucerchaita. Al 27' clamorosa occasione per il raddoppio: Da Prato dalla sinistra rimette al centro, Pellegrini, da non più di due metri dalla porta, è pronto alla deviazione ma il suo tiro è debole e facile preda di Musetti. Al 35' occasione per il Camaiore con un tiro di Barsaglini che termina fuori di poco.

Nel secondo tempo al 14' conclusione alta di Capecchi, un minuto dopo è Papi ada andare al tiro da posizione defilata, blocca Mariani. Al 22' Pellegrini va via sulla fascia destra, entra in area, ma Musetti è bravo nell'uscirgli incontro e ribatte la conclusione. Poi nel finale doppia opportunità per il Forte prima con Pellegrini e poi con Cipriani, ma Musetti salva. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi.

Seravezza Pozzi - Atletico Lucca 1-5

SERAVEZZA POZZI: Venè, Mignani Gabriele, De Angeli, Masotti, Bello Cova Lenin, Bellini, Musetti, Berti, Colesnicov, Ceragioli, Dell'Amico Cesare. A disp.: Conti, Dell'Amico Andrea, Mignani Alessio, Ferrari, Borzoni, Tosku, Del Freo, Del Fiorentino, Andreazzoli. All.: Carlo Venè

ATLETICO LUCCA: Vernace, Tognetti, Salvatori, Michelini, Pulizia, Mathieu, Medori, Marzi, Marino, De Girolamo, Panciatici Simone. A disp.: Tocchini, Panciatici Davide, Burgalassi, Giuliani, Niccoletti, Carnicelli, Gallo, Rocchiccioli, Micchi. All.: Fabio Betti

ARBITRO: Carrara di Lucca

RETI: 11' pt. Medori (A), 20' pt. Marino (A), 10' st. e 12' st. Giuliani (A), 15' st. Marino (A), 20' st. Berti (S)

Tutto facile per l'Atletico Lucca che approda in semifinale e aspetta di sapere il prossimo avversario, venerdi 14/9, quando si giocherà l'altro quarto di finale tra il San Filippo ed il Margine Coperta.

La prima conclusione della partita arriva al 9' con Panciatici Simone, para Venè. All'11' i rossoneri sono già in vantaggio: conclusione di Marzi dalla sinistra, il pallone staziona a pochi metri dalla porta e Medori da due passi a porta sguarnita mette dentro. Al 20' su un lancio dalle retrovie Marino parte in velocità e batte sull'uscita il portiere Venè per il gol del 2 a 0. Al 36' bella conclusione al volo di Colesnicov su passaggio di Ceragioli, blocca senza problemi il portiere Vernace. Al 39' Panciatici Simone parte in velocità e si presenta a tu per tu con il portiere Venè che gli ribatte la conclusione.

Nel secondo tempo è sempre la squadra di Fabio Betti a fare la partita. Al 4' palla filtrante di Marzi per Medori che stoppa e tira al volo alto sopra la traversa. Al 10' e al 12' Giuliani al termine di due azioni fotocopia sigla la sua doppietta personale. Al 15' è ancora Marino a trovare la via della rete su assist di Panciatici S. Al 20' il Seravezza su svarione della difesa rossonera trova la rete della bandiera con Berti. Al 36' su cross di Giuliani dalla sinsitra, Rocchiccioli fallisce una buona occasione per la sesta rete, infine al 38' su tiro di Giuliani, il portiere tocca, ma la palla gli passa sotto il corpo, De Angeli ben appostato salva sulla linea di porta. La gara termina dopo cinque minuti di recupero.