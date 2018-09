Sport



Settembre Lucchese Allievi: Tau Calcio e Margine in semifinale

sabato, 15 settembre 2018, 13:15

Altra giornata di gare al campo sportivo di San Macario per il Settembre lucchese, manifestazione organizzata dall'Usd San Macario in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della delegazione Figc di Lucca. Nella categoria Allievi per il 51esimo torneo Città di Lucca - 13esimo Trofeo Pierfranco Bianchi erano in programma gli ultimi due quarti di finale che hanno visto il successo del Tau Calcio e del Margine Coperta.

Nella prima gara il Tau ha vinto nettamente contro il Capezzano, mentre il Margine ha "piegato" solo nel finale un buon San Filippo che stava pregustando di andare ai calci di rigore contro i più quotati avversari.



Questo il programma delle semifinali che si svolgeranno martedì (25 settembre): alle 19 c'è Forte dei Marmi 2015 - Tau Calcio mentre alle 20,30 è in programma Atletico Lucca - Margine Coperta.



Questi i due tabellini delle partite di ieri (14 settembre).

Tau Calcio - CGC Capezzano Pianore 7-0

TAU CALCIO: Donati, Magini Gianmarco, Muccioli, Rinaldi, Fanani, Egger, Sauro, Pratesi, Amato, Pini, Magini Lorenzo. A disp.: Marconi, Beccani, Berruti, Carrara, Gaddini, Gori, Perlongo, Rombi. All.: Simone Giuli

CGC CAPEZZANO PIANORE: Brown, Franchi, Ramku, Bazelli, La Piano, Dell'Amico, Trentacosti, Meucci, Cinquini, Peralta, La Rosa. A disp.: Mansani, Bonini, Luporini, Marku, Pelliccia, Pezzini, Bertilorenzi. All.: Gianluca Di Cola

ARBITRO: Simoni di Lucca

RETI: 7' pt. Pini (T), 31' pt. Magini Lorenzo (T), 40' pt. Sauro (T), st. Carrara (2) (T), st. Perlongo (2) (T)

Tau Calcio in "scioltezza" contro il Cgc Capezzano P.re. Troppo forti i ragazzi di Giuli al cospetto di un Capezzano che ha cercato di lottare alla pari contro i più quotati avversari, ma alla fine ha dovuto cedere.

Prima conclusione di Sauro, para Brown, al 6' cross dalla destra di Magini Gianmarco per Pini che in corsa "spara" fuori, un minuto dopo il Tau passa: Magini Lorenzo dalla destra crossa al centro per Pini che batte il portiere Brown con un tiro al volo. Al 9' Sauro per Magini Lorenzo, salva il portiere in angolo. Al 10' conclusione di Magini Lorenzo, il portiere devia in angolo. Al 16' conclusione di Dell'Amico per il Capezzano, respinge la difesa, riprende Dell'Amico ma la conclusione termina a lato. Al 18' bella azione personale di Sauro che entra in area e sull'uscita del portiere calcia in porta ma la palla esce a fil di palo. Al 26' su errore difensivo di Franchi, Amato prende palla e arrivato a tu per tu con il portiere, calcia, ma Brown salva con i piedi. Al 31' Magini Lorenzo va al tiro, riprende la corta respinta di un difensore e questa volta insacca la rete del raddoppio. Al 40' assist di Magini Lorenzo per Sauro che tutto solo realizza il 3-0. Nella ripresa è sempre il Tau a fare la partita e segna altre quattro reti, con Carrara e Perlongo che realizzano una doppietta a testa.

San Filippo - Margine Coperta 1-2

SAN FILIPPO: Roberti, Gabrielli, Gianneschi, D'Attoma, Lencioni, Del Testa, Gallo, Ricci, Lamberti, Cecchini, Stringari. A disp.: Stefani Francesco, Stefani Alessandro, Massagli, Serafini, Nucci, Medici, Zhar, Elkhatabi, Menicucci. All. Ernesto Caiazzo

MARGINE COPERTA: Giuffrida, Martinelli, Ferrari, Bonini, Giometti, Petrucci, Londino, Frateschi, Bertelloni, Agostini, Mangone. A disp.: Bechelli, Martini, Pievani, Rossi. All.: Gianluca Peselli

ARBITRO: Paganelli di Lucca

RETI: 3' st. Gallo (SF), 7' st. Mangone (M), 37' st. Ferrari (M)

Il Margine solo nel finale riesce a piegare un ottimo San Filippo. Il divario tecnico che ci dovrebbe essere tra le due squadre non si è visto, anzi per lo più la gara è stata giocata alla pari e solo un gran tiro di Ferrari a tre minuti dalla fine ha spezzato l'equilibrio. Da registrare nel finale l'infortunio a Martinelli del Margine Coperta che è stato portato all'Ospedale per una sospetta frattura al polso.

Primo tempo con le due squadre che si sono studiate a lungo senza creare nessun pericolo, è il Margine che cerca di impostare il gioco, ma i ragazzi di Peselli sembrano "imballati". Al 32' Martinelli per Bertelloni che in mezza rovesciata conclude fuori di poco. Al 34' il Margine passa con Ferrari, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco, al 38' serpentina in area di Stringari, poi la palla arriva a Gallo ma la sua conclusione viene ribattuta da un difensore.

In apertura di ripresa è il San Filippo ad andare in rete: su punizione calciata da Gianneschi, D'Attoma mette dentro, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 3' questa volta il San Filippo passa in vantaggio con Gallo che batte il portiere Giuffrida fuori dalla porta. Al 7' pareggio del Margine con un tiro da fuori di Mangone. Al 20' è bravo Roberti a fermare Bertelloni lanciato a rete, al 25' altra grande parata di Roberti su conclusione ravvicinata di Bertelloni, poi al 37' Ferrari infila il portiere Roberti con un tiro dalla lunga distanza che si va ad infilare nel sette alla destra di Roberti.