Settembre Lucchese Esordienti, definite le quattro semifinaliste

lunedì, 24 settembre 2018, 15:51

Pomeriggio dalla forti emozioni a San Macario dove si è disputata la terza e decisiva giornata di qualifcazione del SETTEMBRE LUCCHESE dedicato agli Esordienti. Designato così il quadro delle semifinali che si giocheranno venerdi prossimo 28 Settembre. Ci saranno le tre squadre vincitrici dei gironi, Pontedera, Cgc Capezzano P.re e Margine Coperta, più l'Atletico Lucca che è stato "ripescato" in quanto "migliore seconda classificata".

Nel girone "A" ancora un successo, il terzo consecutivo per l'ottimo Pontedera (NELLA FOTO IN ALTO) di mister Vincenzo Russo che supera l'Aquila Montevarchi ed è l'unica formazione che chiude a nove punti. Nell'altra gara primo successo del Lido di Camaiore che batte il Ponsacco.

Situazione contorta nel girone "B" dove, dopo il pareggio nello scontro diretto della seconda giornata, Cgc Capezzano e Atletico Lucca hanno vinto le rispettive gare chiudendo a quota 7. Sono così risultati decisivi gli "shootout" (rigori in movimento) che hanno visto primeggiare il Cgc Capezzano, mentre l'Atletico Lucca ha chiuso al secondo posto.

Nel girone "C" c'era lo scontro diretto tra Margine e Academy Porcari: chi vinceva era sicuro del primo posto. E' finita in parità e così anche qua si è dovuto ricorrere agli shootout che hanno sancito il successo nel girone del Margine Coperta, mentre l'Academy Porcari è andato al "confronto" con l'Atletico Lucca, altra seconda, per l'ultimo posto in semifinale. Hanno prevalso i rossoneri per il maggior numero di shootout realizzati.

SEMIFINALI

VENERDI 28 SETTEMBRE

ore 19,00 Città di Pontedera - Margine Coperta

ore 20,00 CGC Capezzano P.re - Atletico Lucca

Ponsacco - Lido di Camaiore 0-1

PONSACCO: Nocelli, Riccio, Nannetti, Hala, Bragetti, Ghezzani, Crecchi, Zaccheo, Cela, Guelfi, Mancino, Lombardi, Biondi, Ciurli, Siminini, Stefanini. All.: Federico Luperini

LIDO DI CAMAIORE: Calo, Morandini, Lemmetti, Bacci, Baldini, Bertacca, Gentile, Del Tessa, Zappelli, Bertola, Pardini, Vaghetti. All.: Gabriele Berticcelli

RETE: pt. Pardini (LC)

Città di Pontedera - Aquila Montevarchi 4-1

CITTA' DI PONTEDERA: Fiumalbi, Cerri, Zanatta, Accorsini, Lucchesi, Capitoni, Braccini, Di Quirico, Riccomi, Biccherini, Vitillo, Maccheroni, Campera, Castelli, Cardini, Ripellino, Morisi. All.: Vincenzo Russo

AQUILA MONTEVARCHI: Gallai Yari, Fabiani, Sulo, Affortunati, Buset, Fabbrini, De Rosa, Valentini, Malaj, Santini, Bonci, Bartoli, Dago, Gallai Leon. All.: Massimiliano Adami

ARBITRO: Dragosh di Lucca

RETI: pt. Capitoni su rig. (P), pt. Buset (AM), pt. Capitoni (P), st. Vitillo (P), st. Castelli (P)

Pistoiese - CGC Capezzano P.re 0-9

PISTOIESE: Quiriconi, Baglioni, Scotto, Orlandi, Bolognini, Anyanwu, Cappelli, Mammana, Graziano, Buzzegoli, Califano, Fantoni, Pagliuca. All.: Stefano Pratesi

CGC CAPEZZANO P.RE: Lorenzoni, Giorgi, Bonuccelli, Bartelloni, Tarquini, Sessa, Bertuccelli, Sacchelli, Buselli, Mattioli, Carella, Lucchesi, Boraschi. All.: Elvira Pitanti

ARBITRO: Rosi di Lucca

RETI: pt. Bertuccelli (2) (C), pt. Sacchelli (2) (C), st. Sessa (2) (C), st. Boraschi (C), st. Giorgi (C), st. Carella (C)

NOTE: SHOOTOUT CCG Capezzano P.re: 7 reti

Castelnuovo Garfagnana - Portuale Guasticce 1-2

CASTELNUOVO GARF.: Regali, Bechelli, Boggi, Fanani, Lenzi, Lorenzetti, Lunardi, Mariani, Martinelli, Tardelli, Vecchi, Catalini. All.: Simone Bandini

PORTUALE GUASTICCE: Doro, Buzzone, Doria, Felicini, Hoxha, Crea, Mazzi, Vulcano, Frati, Bisà, Potenza, Fattori, Savarelli, Chieppa. All.: Franco Banchelli

ARBITRO: Madda di Lucca

RETI: pt. Fattori (PG), pt. Buzzone (PG), st. Vecchi su rig. (C)

Margine Coperta - Academy Porcari 2-2

MARGINE COPERTA: Bellandi Niccolò, Baldecchi, Vannini, Cois, Giuliani, Giovannetti, Tommasi, Bellandi Gianmarco, Bonfanti, Tempestini, Pardini, Luzzi, Garzi, Deja, Sarno. All.: Sandro Cois

ACADEMY PORCARI: Ferrari, Chiappini, Di Michele, En Nached, Gadducci, Leka, Martinucci, Meccariello, Orlandini, Secchi, Taponeco, Verdinelli. All.: Marco Sibilla

ARBITRO: Antonetti di Lucca

RETI: pt. Bellandi Gianmarco (M), st. Deja (2) di cui 1 su rig. (AP), st. Garzi (M)

NOTE: SHOOTOUT Margine Coperta: 7 reti - SHOOTOUT Academy Porcari: 5 reti

Atletico Lucca - Aquila S.Anna 1-0

ATLETICO LUCCA: Tedeschi, Biagioni, Matteelli, Lorenzoni, Pieretti, Bossini, Catoi, Tosoni Matteo, Di Giulio, Figliola, Bussagli, Lanzalotta, Masetti, Michelotti, Taddeucci, Schievenin. All.: Diego Ricci - Niccolò De Santis

AQUILA S.ANNA: Martini Loris, Vannucchi Andrea, Silvioni, Laschi, Dinelli, Marchetti, Martini Christian, Bertoli, Solari Juan Esteban, Papi, Tagliasacchi, Lorenzoni. All.: Saverio Pellegrini

ARBITRO: Petri Marta di Lucca

RETI: st. Schievenin (AL)

NOTE: SHOOTOUT Atletico Lucca: 6 reti