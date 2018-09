Sport



Settembre Lucchese Esordienti, tutto si deciderà domenica

lunedì, 17 settembre 2018, 16:47

Seconda giornata a San Macario per il SETTEMBRE LUCCHESE riservato agli Esordienti "A" e valevole per il 9° TROFEO PIERO BARTOLOMEI. Nessuna qualificata ancora per le semifinali, tutto dunque rimandato al terzo turno che si giocherà domenica 23 Settembre.

Nel girone A ancora un successo per il Pontedera di mister Russo che rilbata il risultato contro un buon Lido di Camaiore che regge molto bene il confronto. Nell'altra gara parte forte il Ponsacco che si porta sul 2-0, quindi sale in cattedra l'Aquila Montevarchi che riapre il match con D'Alessandro, ma poco dopo è Ghezzani su indecisione difensiva a chiudere i conti. In classifica, Pontedera a un passo dalla qualificazione.

Situazione molto intricata nel girone B dove Atletico Lucca e Cgc Capezzano danno vita ad una bella partita ricca di gol, finita sul 3-3, con i rossoneri lucchesi che segnano nel finale di gara. Decisivo sarà l'ultimo incontro, con la differenza reti che potrebbe risultare decisiva. Perde ancora la Pistoiese che schiera l'intero gruppo 2007 ed è praticamente eliminata Può sperare ancora invece l'Aquila S. Anna, vincente grazie ad una doppietta di Silvioni, ma dovrà battere assolutamente l'Atletico Lucca nella terza giornata.

Nel C vincono ancora Margine Coperta e Academy Porcari. I pistoiesi superano nettamente un Portuale Guasticce dove si esalta il portiere Doro che si oppone con bravura in diverse occasioni, parando anche un rigore a Bellandi. I livornesi si rendono pericolosi a loro volta nel primo tempo. Vittoria in rimonta per l'Academy Porcari contro un Castelnuovo ancora brillante: i garfagnini passano in vantaggio due volte e poi subiscono il ritorno dei ragazzi di Sibilla. Per la qualificazione sarà decisiva la sfida di domenica prossima tra Margine e Academy Porcari.

Città di Pontedera - Lido di Camaiore 3-1

CITTA' DI PONTEDERA: Fiumalbi, Campera, Zanatta, Cardini, Lucchesi, Cei, Fallacara, Ghimenti, Desideri, Di Quirico, Vitillo, Maccheroni, Ripellino, Morisi, Castelli, Biccherini. All.: Vincenzo Russo

LIDO DI CAMAIORE: Calo, Morandini, Lemmetti, Bacci, Garzella Ricci, Bertacca, Casarosa, Del Tessa, Zappelli, Bertola, Pardini, Baldini, Vaghetti. All.: Gabriele Bertuccelli

ARBITRO: Madda di Lucca

RETI: pt. Zappelli (L), pt. Desideri (2) (CP), st. Di Quirico (CP)

Ponsacco - Aquila Montevarchi 3-2

PONSACCO: Stefanini, Riccio, Taccini, Hala, Simonini, Ghezzani, Chicca, Zacchero, Panicucci, Ciurli, Biondi, Nannetti, Orsini, Mancino. All.: Federico Luperini

AQUILA MONTEVARCHI: Bartoli, Fabiani, Sulo, Affortunati, Buset, Valentini, Astolfi, Bonci, Malaj, Poggesi, Bombardieri, Pasquini, D'Alessandro, Dago. All.: Massimiliano Adami

ARBITRO: Riccardo di Lucca

RETI: pt. Ciurli (P), pt. Ghezzani (P), st. D'Alessandro (AM), st. Ghezzani (P), st. Dago (AM)

Margine Coperta - Portuale Guasticce 2-0

MARGINE COPERTA: Serra, Innocenti, Galli, D'Amico, Cois, Giovannetti, Tommasi, Meucci, Bonfanti, Giacomelli, Pardini, Bellandi Gianmarco, Biagi, Giuliani, Lepore, Pellegrini. All.: Sandro Cois

PORTUALE GUASTICCE: Doro, Doria, Buzzone, Felicini, Taranto, Hoxha, Crea, Vulcano, Frati, Bisà, Potenza, Fattori. All.: Franco Banchelli

ARBITRO: Bertolucci di Lucca

RETI: pt. Pardini (M), st. Cois su rig. (M)

NOTE: nel primo tempo il portiere Doro (PG) para un rigore a Bellandi (M)

Pistoiese - Aquila S.Anna 0-2

PISTOIESE: Quiriconi, Pagliuca, Baglioni, Alderotti, Scotto, Orlandi, Bolognini, Giorgetti, Anyanwu, Graziano, Buzzegoli. All.: Stefano Pratesi

AQUILA S.ANNA: Martini Loris, Citti, Lorenzoni, Solari Juan Diego, Dinelli, Silvioni, Marchetti, Tagliasacchi, Solari Juan Esteban, Papi, Laschi, Bertoli, Viani, Martini Christian, Menchini. All.: Tommaso Marcinnò-Saverio Pellegrini

ARBITRO: Avrami di Lucca

RETI: pt. Silvioni (2) (A)

Castelnuovo Garf. - Academy Porcari 2-4

CASTELNUOVO GARF.: Dini, Lunardi, Vecchi, Fanani, Tardelli, Lorenzetti, Martinelli, Mariani, Bechelli, Pellicci, Lazzurri, Onesti, Catalini. All.: Simone Bandini

ACADEMY PORCARI: Ferrari, Chiappini, Di Michele, En Nached, Gadducci, Orlandini, Leka, Martinucci, Meccariello, Secchi, Taponeco, Verdinelli. All.: Marco Sibilla

ARBITRO: Battaglia di Lucca

RETI: pt. Mariani (C), pt. auoterete (AP), st. Vecchi (C), st. Orlandini su rig. (AP), st. En Nached (AP), st. Orlandini (AP)

Atletico Lucca - CGC Capezzano P.re 3-3

ATLETICO LUCCA: Tedeschi, Taddeucci, Michelotti, Schievenin, Bossini, Masetti, Figliola, Bussagli, Lanzalotta, Catoi, Biagioni, Tosoni, Pieretti, Di Giulio, Matteelli. All.: Diego Ricci-Niccolò De Santis

CGC CAPEZZANO P.RE: Lorenzoni, Giorgi, Bonuccelli, Bartelloni Lorenzo, Tarquini, Sessa, Bartelloni Tommaso, Bertuccelli, Pighini, Sacchelli, Bartalini, Farnesi, Carella, Boraschi. All.: Elvira Pitanti

ARBITRO: Volgano di Lucca

RETI: pt. Masetti (A), pt. Sacchelli (2) (C), pt. Bussagli (A), st. Bartelloni Lorenzo (C), st. Di Giulio (A)