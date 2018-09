Sport



Settembre Lucchese, Forte dei Marmi e San Filippo ai quarti

lunedì, 3 settembre 2018, 13:07

Dopo la giornata di sosta, è ripreso ieri il torneo del Settembre Lucchese, la manifestazione di calcio giovanile organizzata dal San Macario in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della delegazione Figc di Lucca. Due le gare in programma: la prima ha visto scendere in campo Cgc Capezzano e Forte dei Marmi nella categoria Giovanissimi per il 57esimo Torneo Settembre Lucchese - 22esimo Memorial Marco Fanucchi, dove a spuntarla è stato il Capezzano per 3-1; è stata poi la volta della categoria Allievi per il 51esimo Torneo Città di Lucca - 13esimo Trofeo Pierfranco Bianchi con il pareggio tra San Filippo e Cgc Capezzano, risultato che ha promosso ai quarti di finale i gialloblù di Ernesto Caiazzo.

Forte dei Marmi 2015 - CGC Capezzano Pianore 1-3

FORTE DEI MARMI 2015: Nicoletti, Fortini, Vannucci, Adami, Cardillo, Costi, Bragazzi, Mauriello, Alberti, Gradi, Vecoli. A disp.: Pianti, Di Foggia, Cacioppo, Del Soldato, Aspi, Brandi, Galloni, Lorenzoni. All.: Mario Bertelloni

CGC CAPEZZANO P.RE: Moretti, Marchetti, Rossi, Michelucci, Ramku, Biasci, Tognetti Tommaso, Sapienza, Lampitelli, Belluomini, Boselli. A disp.: Citti, Novani, Del Mancino, Sereni, Tognetti Lorenzo, Fani. All.: Elvira Pitanti

ARBITRO: Sicolo di Lucca

RETI: 17' pt. Tognetti Tommaso, 19' pt. Alberti, 4' st. Sereni, 15' st. Belluomini

È stata una sconfitta "indolore" per il Forte dei Marmi 2015 ai fini della qualificazione: infatti, forti del 5-1 inflitto all'Aquila Sant'Anna, il Forte dei Marmi ha praticamente superato il turno. I lucchesi per poter accedere ai quarti di finale dovrebbero superare il Cgc Capezzano con almeno tre gol di scarto.

I primi minuti sono del Cgc Capezzano che nel giro di cinque minuti va alla conclusione prima con Belluomini e poi con Lampitelli, ben parati dal portiere Nicoletti. Al 17esimo arriva il vantaggio del CGC Capezzano con Tognetti Tommaso che riprende una respinta sulla linea di porta di un difensore blucerchiato su un precedente tiro in porta. Al 19esimo arriva immediato il pari del Forte: punizione di Mauriello che coglie la base interna della traversa (e molto probabilmente oltrepassa la linea di porta), la palla torna in campo e Alberti tutto solo deposita in rete di testa. Adesso è il Forte che prende il comando delle azioni. Altra punizione di Mauriello con palla che termina di poco fuori alla sinistra del portiere, poi al 27' occasionissima per i ragazzi di Bertelloni con Gradi, ma è bravo il portiere Moretti nel ribattere il tiro ravvicinato del numero 10 blucerchiato.

Nella ripresa, dopo appena tre minuti il Cgc Capezzano passa in vantaggio: tiro dalla distanza di Boselli, la palla incoccia nella traversa interna e torna in campo (anche in questa occasione il pallone sembrerebbe aver superato la linea di porta), sul pallone si avventa Sereni che supera un difensore e da posizione angolata mette nel sette opposto alla sinistra del portiere.

Al 15esimo terza rete per il Cgc Capezzano con Belluomini, con i giocatori del Forte che si lamentano con il direttore di gara per un fallo precedente. Al 19esimo conclusione di Rossi per il Cgc Capezzano, devia in angolo il portiere. Al 23esimo è il Forte dei Marmi ad avere una grossa opportunità ma il traversone di Vecoli attraversa tutta l'area di porta senza trovare però nessuna deviazione da parte dei suoi compagni.

San Filippo - CGC Capezzano P.re 1-1

SAN FILIPPO: Roberti, Gabrielli, Gianneschi, Nucci, Del Testa, Massagli, Menicucci, Ricci, Elkhatabi, Cecchini, Stringari. A disp.: Stefani Francesco, Serafini, Marchi, Medici, Stefani Alessandro, Lencioni, Angelini. All.: Ernesto Caiazzo

CGC CAPEZZANO P.RE: Brown, Franchi, La Rosa, Ramku, Bazelli, Meucci, Trentacosti, Grossi, Peralta, Federigi, Cinquini. A disp.: Mansani, Bertilorenzi, La Piano, Pezzini, Luisi. All.: Gianluca Di Cola

ARBITRO: Favilla di Lucca

RETI: 5' pt. Meucci, 20' pt. Menicucci

Grazie a questo risultato, San Filippo si qualifica ai quarti di finale mentre l'ultimo posto utile se lo giocheranno proprio i biancorossi del Capezzano e la Pieve San Paolo sabato prossimo (8 settembre).

Dopo appena cinque minuti il Capezzano passa in vantaggio con Meucci, ma il San Filippo perviene al pareggio al 20esimo con Menicucci. La partita è abbastanza noiosa senza grosse occasioni da rete da una parte e dall'altra. È il Capezzano ad imporre il proprio gioco, ma il San Filippo ribatte colpo su colpo.

Alla fine ne viene fuori un pari che per quanto riguarda la classifica sembrerebbe "accontentare" tutte e due le squadre.