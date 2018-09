Sport



Settembre Lucchese Giovanissimi, Atletico e Cgc Viareggio ai quarti

venerdì, 14 settembre 2018, 15:25

Altra giornata di gare al campo sportivo di San Macario per il "SETTEMBRE LUCCHESE", manifestazione organizzata dall'U.S.D. SAN MACARIO in collaborazione con TOSCANAGOL e con il supporto tecnico della Delegazione F.I.G.C. di Lucca.

Giovedi sera si è conclusa la fase a gironi della categoria Giovanissimi per il 57° Torneo "Settembre Lucchese" - 22° Memorial "Marco Fanucchi" dove erano in programma le ultime due gare.

Nella prima partita l'Atletico Lucca, dopo un primo tempo sofferto, ha vinto per 4 a 1 e ha conquistato l'accesso ai quarti di finale. Vittoria agevole del Centro Giovani Calciatori Viareggio che ha liquidato con un secco 6 a 0 il Camaiore e ha chiuso come primo del girone. Definito dunque il quadro completo dei quarti di finale che si giocheranno mercoledi e giovedi.

Questo il programma dei quarti di finale:

MERCOLEDI 19 SETTEMBRE



ore 19,00 Bellaria Cappuccini – Valle del Serchio

ore 20,30 Centro Giovani Calciatori – Pieve San Paolo

GIOVEDI 20 SETTEMBRE



ore 19,00 CGC Capezzano P.re – Atletico Lucca

ore 20,30 Margine Coperta – Forte dei Marmi 2015

Questi tabellini delle due gare di giovedi 13/9:

Atletico Lucca - Capostrada 4-1

ATLETICO LUCCA: Solfanelli, Bertilacchi, Saquella, Dal Porto, Bianchi, Battaglia, Remafedi, Dunga, Mhilli, Nigro, Citti. A disp.: Vellutini, Stefani, D'Onza, Ghiglioni, Malfatti, Tuccori, Tusa, Isola. All.: Alessandro Tempesti

CAPOSTRADA: Meucci, Del Fa, Gori, Saccardo, Chirullo, Quattrini, Scappucci, Patella, D'Angelo, Vighi, Del Vecchio. A disp.: Porrà, Frullanti, Panconi, Vannucci. All.: Alessandro Borri

ARBITRO: Sicolo di Lucca

RETI: 26' pt. Nigro (A), 6' st. Scappucci (A), 10' st. Ghiglioni (A), 15' st. Citti (A), 18' st. D'Angelo (C)

L'Atletico Lucca batte il Capostrada e si qualifica per i quarti di finale. Non è stata una gara facile per i ragazi di Tempesti soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa hanno legittimato la vittoria.

La prima conclusione in porta della partita è di Gori, para in tuffo il portiere Solfanelli. Un minuto dopo su una punizione dai 25 metri Gori colpisce in pieno la traversa. Al 16' è Del Fa ad andare al tiro, ma ancora Solfanelli è attento. Al 21' su una punizione dalla destra di Bertilacchi un difensore arancione tocca la palla e per poco non la manda nella propria porta. Al 23' lancio di Patella per D'Angelo che al momento della conclusione non trova la palla e l'azione sfuma. Al 26' punizione di Bertilacchi il portiere esce a vuoto e Nigro tutto solo non ha difficoltà a mettere dentro, a porta completamente vuota. Al 28' bel cross dall destra di Scappucci per la testa di Patella che manda fuori di un soffio sul palo lontano. Al 33' conclusione ravvicinata di Del Fa, risponde alla grande il portiere Solfanelli che evita la segnatura al Capostrada (che fino a questo momento avrebbe ampiamente meritato), Al 35' su una punizione di Gori, Quattrini non trova per un "pelo" la deviazione vincente.

Nel secondo tempo su angolo battuto da D'Onza per l'Atletico Lucca, Remafedi trova la deviazione, ma il neo entrato Porrà para con i piedi. Al 6' uscita a vuoti del portiere Porrà e rete di Scappucci. Al 10' su una punizione di Bertilacchi, il neo entrato Ghiglioni realizza di testa. Al 12' serpentina di Ghiglioni che entra in area e da buona posizione calcia a lato. Al 15' è Citti a realizzare la quarta rete. Al 18' su un traversone dalla sinistra, il portiere Solfanelli viene ingannato da una deviaizone precedente, la palla arriva a D'Angelo che di testa segna la rete della bandiera.

Camaiore - Centro Giovani Calciatori 0-6

CAMAIORE: Scevola, Puccetti, Bergamini, Ulivi, Genovesi, Della Bona, Tabarrani, Di Ciolo, Casotti, Pieraccioli, Landucci. A disp.: Pescaglini, Milani. All.: Enrico Russo

CENTRO GIOVANI CALCIATORI: Galleni, Lippi, Scognamiglio, Mazzoni, Montemagni, Fantinato, Fiorani, Bertani, Mariani, Panconi, Grifasi. A disp.: Del Mutolo, Nelli, Randazzo, Angelici, Cecchini, Balan, Bertoni. All.: Antonio Iodice

ARBITRO: Maltese di Lucca

RETI: pt. Fiorani (CGC), pt. Grifasi (CGC), pt. Scognamiglio (CGC), st. Bertani (CGC), st. Randazzo (CGC), st. Nelli (CGC)

Con tre reti per tempo il Centro Giovani Calciatori sconfigge un Camaiore rimaneggiato e chiude al primo posto del girone. Il primo tempo termina sul 3 a 0 grazie alle reti di Fiorani, Grifasi e Scognamiglio.

Nella ripresa è sempre il Centro Giovani a fare la partita e all'11' perviene alla quarta rete con Bertani su assit di Fiorani. Al 13' Landucci per il Camaiore fallisce una buona occasione. Al 18' quinta rete per i bianconeri, Mariani conclude, il portiere Scevola respinge e Randazzo ribadisce in rete. Al 21' conclusione dalla distanza di Nelli che colpisce la traversa, infine al 26' su assist di Bertani, Nelli appoggia in rete la palla del 6 a 0.