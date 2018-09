Sport



Settembre Lucchese Giovanissimi, Atletico Lucca sconfitto seccamente

sabato, 1 settembre 2018, 12:03

Ottava giornata di gare al campo sportivo di San Macario per il Settembre lucchese, manifestazione organizzata dall'Usd San Macario in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della delegazione Figc di Lucca.

Nella categoria Giovanissimi per il 57esimo torneo, il Margine Coperta batte con un secco 3-0 l'Atletico Lucca e praticamente accede ai quarti di finale. Nella seconda gara è la Valle del Serchio a regolare di misura il Camaiore "costretto" a giocare in inferiorità numerica per la mancanza di alcuni documenti dei suoi tesserati che hanno impedito loro di scendere in campo.

Margine Coperta – Atletico Lucca 3-0

MARGINE COPERTA: Ricci (Santori), Giunta, Boccaccini (Mogavero), Celli, Vignozzi, Paolinelli (Papa), Scottu, Pergola (Birindelli), Stella (Bianchi), Tocci, Cherubini (Atzori). A disp.: Volpi. All. Claudio Bartolini

ATLETICO LUCCA: Solfanelli (Vellutini), Paladini, Saquella, Battaglia (Dal Porto), Tuccori, Bianchi, Remafedi (Citti), Dunga, Mhilli, Nigro (D’Onza), Stefani (Tusa). A disp. Ghiglioni, Bertilacchi. All. Alessandro Tempesti

ARBITRO: Cerino di Lucca

RETI: 2’ pt. Boccaccini (M), 11’ st. Stella (M), 22’ st. Scottu (M)

Un gol da cineteca frutto un po’ anche della casualità, poi due reti di ottima fattura: il Margine Coperta liquida l’Atletico Lucca che fatica ad entrare in partita con un 3-0 che di fatto qualifica la squadra di Bartolini già ai quarti di finale.

Si inizia nel segno di Giorgio Merlini: prima del fischio d’inizio il cuore e la mente di calciatori, addetti ai lavori e spettatori sono tutti per il dirigente FIGC e al lutto che lo ha colpito per la scomparsa prematura della moglie. Pronti e via e Boccaccini sblocca subito la partita: suo il tiro da fuori area con parabola perfetta per infilarsi sotto la traversa con Solfanelli fuori dai pali. L’Atletico Lucca si fa vivo al 10’: spunto di Stefani sulla sinistra con lancio sulla corsa per Remafedi il cui destro viene bloccato da Ricci in due tempi. Dalla parte opposta Solfanelli mostra le sue qualità al 12’ distendendosi sul tiro di Tuccori. Nella ripresa l’Atletico Lucca pare partire con il piglio giusto: Tempesti inserisce Tusa il quale si mostra subito vivo sulla destra dove serve l’assist per Mhulli che manca l’aggancio (7’), ma all’11’ il Margine Coperta chiude i conti. Il 2-0 porta la firma di Stella, perfetto lettore del cross dalla sinistra di Mogavero, autore dell’assist dopo serpentina e conquista del fondo campo. Al 22’ il 3-0: il neo entrato Vellutini nulla ha potuto sulla perfetta coordinazione di Scottu e conseguente destro al volo secco e preciso.

Valle del Serchio - Camaiore 1-0

VALLE DEL SERCHIO: Salatti, Particelli, Ferrarini, Simonini, Tomei, Marganti, Ori, Magera, Pedri, Ghiloni, Bertucci. A disp.: Pellegrini, Landi, Bertolini, Bacci, Bertolozzi, Tuccori, Rossi. All.: Andrea Lucchesi

CAMAIORE: De Ranieri, Accardo, Della Bona, Di Ciolo, Genovesi, Pardini, Scevola, Tabarrani, Ulivi, Casotti. All.: Russo

ARBITRO: Duduc di Lucca

RETI: 25' st. Ghiloni (VS)

Anche l'inizio della seconda gara si è osservato un minuto di raccoglimento per la prematura morte della moglie del consigliere regionale Figc Giorgio Merlini, "anima" del Settembre Lucchese. E adesso veniamo alla cronaca di una gara che ha visto il Camaiore scendere in campo in soli dieci ragazzi per via che sei giocatori non avevano dietro il documento di riconoscimento e come da regolamento il direttore di gara non li ha fatti scendere in campo. Nonostante l'inferiorità numerica il Camaiore ha tenuto testa alla Valle del Serchio ed il primo tempo è trascorso senza grossi pericoli da ambo le parti. Nel secondo tempo man mano che il tempo passava la Valle del Serchio ha preso in mano il possesso del campo con i ragazzi versiliesi che erano costretti alla difensiva. Al 2' va alla conclusione Magera con pala che termina a lato, al 4' Bertucci entra in area, ma è bravo il portiere De Ranieri a ribattere con in pugni. Al 25' grande parata di De Ranieri su un tiro sferrato da breve distanza da Pedri, poi la palla arriva a Ghiloni che batte l'estremo difensore versiliese.

Il Camaiore ha una reazione e sfiora la rete del pareggio al 32' con Casotti, ma Salatti è bravo nel respingere con i piedi. Proprio nel finale sull'ultimo calcio d'angolo della partita, il Camaiore sfiora il pareggio, batte il corner Genovesi con un tiro a rientrare che sembra entrare direttamente in porta, Salatti è bravo nel respingere, interviene il portiere De Ranieri (che nell'occasione si era portato in area) e calcia a botta sicura, ma il tiro viene miracolosamente salvato, poi subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Duduc.