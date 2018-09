Sport



Settembre Lucchese Giovanissimi: Bellaria C. e CGC in semifinale

giovedì, 20 settembre 2018, 16:53

Bellaria Cappuccini e Centro Giovani Calciatori sono le prime due semifinaliste della categoria Giovanissimi del SETTEMBRE LUCCHESE, ed aspettano adesso le vincitrici delle sfide tra Margine Coperta-Forte dei Marmi 2015 e Atletico Lucca-Cgc Capezzano Pianore, in programma giovedì 20 settembre.

La compagine di Pontedera ha superato solo nel finale la Valle del Serchio per due reti a zero, stesso risultato con cui i viareggini hanno sconfitto la Pieve San Paolo.

Bellaria Cappuccini - Valle del Serchio 2-0

BELLARIA CAPPUCCINI: Collavoli, Perretta Antonio, Lotti, Barone, Biasci, Cerrai, Pulvirenti, Bettarini, Doni, Gatto, Perretta Paolo. A disp.: Rocchi, Tafi, Guezze, Menciassi, Giunti, Barsottini, Bracaloni, Perretta Danilo, Brogi. All.: Marco Malventi

VALLE DEL SERCHIO: Salatti, Bertolini, Bertolozzi, Simonini, Particelli, Marganti, Ori, Magera, Pedri, Ghiloni, Vanni. A disp.: Pellegrini, Schievenin, Bacci, Febbrai, Tomei, Fiorentini, Landi, Bertucci. All.: Andrea Lucchesi

ARBITRO: De Vinciente di Lucca

RETI: 20' st. Doni (B), 34' st. Lotti (B)

Ha faticato più del previsto la Bellaria Cappuccini contro una Valle del Serchio che ha badato soprattutto a difendersi, peraltro con ordine e mai in affanno, e solo a metà della ripresa ha sbloccato il risultato.

Primo tempo giocato prevalentemente nella metà campo neroverde, con la Bellaria che prova ad attaccare sul fondo con Lotti da una parte e Pulvirenti dall'altra, ma i ragazzi di Lucchesi chiudono bene tutti gli spazi e per la Bellaria non è facile affondare. Nella ripresa il gioco si movimenta con la Valle del Serchio che prova qualche sortita. Al 3' conclusione di Biasci para a terra il portiere Salatti, all'11' tira dalla lunga distanza Magera, questa volta è il portiere Collavoli che para. Al 17' dopo una lunga "cavalcata" Lotti va al tiro, ma la conclusione è debole e facile preda di Salatti. Al 20' la Bellaria passa: angolo dalla sinistra di Bettarini e gol di testa di Doni. Al 28' altra conclusione in porta di Lotti, ma la palla esce a fil di palo. Al 34' Lotti entra in area e fa partire un tiro che Salatti intuisce, tocca la palla, ma la sfera s'insacca alle sue spalle. Infine su angolo battuto da Tafi, tiro al volo di Bettarini che sorvola la traversa. Termina dunque la gara con la vittoria dei ragazzi di Malventi che attenderanno di sapere chi sarà il loro prossimo avversario tra l'Atletico Lucca ed il CGC Capezzano Pianore.

Centro Giovani Calciatori - Pieve San Paolo 2-0

CENTRO GIOVANI CALCIATORI: Galleni, Lippi, Mazzoni, Montemagni, Nelli, Fantinato, Bertani, Randazzo, Mariani, Panconi, Grifasi. A disp.: Del Mutolo, Bobbio, Scogliamiglio, Angelici, Cecchini, Balan, Bertoni. All.: Antonio Iodice

PIEVE SAN PAOLO: Rizzo, Catucci, Scatena, Reseli, Lapini, Della Latta, Biagini, Iavazzo, Malacarne, Pardi, Possenti. A disp.: Roventini, Frediani, Pierotti, Petri, Pasquini, Catalani, Poli. All.: Simone Simoncini

ARBITRO: Gambardella di Lucca

RETI: 23' pt. Grifasi (CGC), 15' st. autorete (CGC)

Con un gol per tempo il Centro Giovani Calciatori Viareggio ottiene la qualificazione alle semifinali di mercoledi prossimo, 26 settembre, battendo nei quarti di finale la Pieve San Paolo.

I ragazzi di Antonio Iodice passano in vantaggio al 23' della prima frazione di gioco con Grifasi che batte il portiere Rizzo con un diagonale da dentro l'area di rigore.

Nella ripresa la Pieve prova a riequilibrare il risultato, ma il CGC è "vigile" e chiude bene tutti gli spazi. Al 4' Pardi, per la Pieve, va al tiro, para a terra Galleni. Al 10' è la volta di Fantinato, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 12' Grifasi per Scogliamiglio con palla che termina fuori di poco, al 15' il Centro Giovani trova il gol del raddoppio: da dentro l'area Fantinato conclude a rete, un difensore tocca e spiazza il neo entrato Roventini che si butta, ma non evita la rete. Al 20' occasione per la Pieve, ma il portiere Galleni nega la rete che poteva riaprire l'incontro. Da qui fino alla fine non succedono altre cose particolari, con il CGC che gestisce il risultato. Mercoledi prossimo i ragazzi di Iodice se la vedranno in semifinale con la vincente tra il Forte dei Marmi ed il Margine Coperta.