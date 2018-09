Sport



Settembre Lucchese in lutto: annullate le gare di oggi

sabato, 1 settembre 2018, 12:01

Le partite in programma oggi (1 settembre) saranno rinviate per l'ultimo saluto a Mariani Papini, moglie di Giorgio Merlini, consigliere regionale della Lnd Toscana. Alle 18 si terranno i funerali a Massarosa in provincia di Lucca. Per questo motivo, visto la viciinanza di Merlini ai tornei del Settembre lucchese, l'organizzazione ha deciso di annullare in segno di lutto l'intera giornata calcistica.