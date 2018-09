Settembre Lucchese Juniores, al via i quarti di finale

Altri articoli in Sport

lunedì, 17 settembre 2018, 16:47

Seconda giornata a San Macario per il SETTEMBRE LUCCHESE riservato agli Esordienti "A" e valevole per il 9° TROFEO PIERO BARTOLOMEI. Nessuna qualificata ancora per le semifinali, tutto dunque rimandato al terzo turno che si giocherà domenica 23 settembre

lunedì, 17 settembre 2018, 16:24

Più o meno tre mesi di pausa, dall'ultima esaltante prestazione di Monza a giugno, non hanno scalfito la voglia di successi di Riccardo De Bellis e DB Motorsport, tornati in gara ad Imola nello scorso week-end, per la sesta e penultima prova stagionale della Novecentoundici Race Cup

lunedì, 17 settembre 2018, 14:42

Giovedì prende il via il II° Memorial Alessandro Paladini, un torneo di Pallacanestro, organizzato anche quest'anno dai Lucca Sky Walkers dedicato allo storico custode della Palazzetto di San Concordio Alessandro Paladini scomparso 2 anni fa.

lunedì, 17 settembre 2018, 13:04

C’era davvero tanta voglia di rivalsa nelle pedalate di Pierpaolo Ficara, sabato scorso sulle strade brianzole della Coppa Agostoni. Il forte desiderio di andare a prendersi - di prepotenza – una rivincita contro la malasorte, a suon di risultati.

lunedì, 17 settembre 2018, 12:43

Domenica 16 settembre, a Berlino, nella gara dove il campione olimpico in carica Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo primato mondiale fermando il crono a 2h 1’ 40’’, l’enfant prodige di Altofonte ha terminato una prova coraggiosa e di cuore con l’ottimo tempo di 2h 24’ 14’

lunedì, 17 settembre 2018, 11:14

Pugilistica di nuovo sul quadrato in questo lungo fine settimana: a Siena sono andati in scena i Campionati Regionali Schoolboy , Junior e Youth del 2018 e tre pugili lucchesi sono stati impegnati