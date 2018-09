Sport



Settembre Lucchese Juniores, ecco i due primi quarti di finale

mercoledì, 5 settembre 2018, 13:57

Martedi sera altre tre gare si sono disputate al "SETTEMBRE LUCCHESE", manifestazione organizzata dall'U.S.D. SAN MACARIO in collaborazione con TOSCANAGOL e con il supporto tecnico della Delegazione F.I.G.C. di Lucca.

La prima (si recuperava la gara di sabato 1 settembre categoria Allievi) ha visto la netta vittoria del Forte dei Marmi 2015 sull'Aquila S. Anna, con Pellegrini autore di ben cinque reti. Nella seconda gara, per la categoria Juniores, il Ghiviborgo ha battuto con due reti per tempo il San Filippo, chiudendo al primo posto il girone. Appassionante è stata la terza partita dove c'era in palio la qualificazione ai quarti di finale. Il Vorno (FOTO IN ALTO), grazie ad alcuni innesti della prima squadra, ha battuto il Castelnuovo Garfagnana per 2-0 e quindi proseguirà la sua marcia nel torneo.

Questi i tabellini delle gare:

Forte dei Marmi - Aquila S. Anna 8-0

FORTE DEI MARMI: Mariani, Della Tommasina, Pedonese, Deda, Vannucci, Da Prato, Gargani, Cipriani, Pellegrini, Guidotti, Maggi. A disp.: Musetti, Tincani, Bogazzi, Berlenghi, De Sanctis, Leonardi, De Carli, Valori, Tonacci. All.: Luca Mosti

AQUILA S.ANNA: Silvioni, Rosati, Andreini Pucci, Maltese, Rolla, Gragnani, Minutelli, Coturri, Farnesi, Lenzi, Fambrini. A disp.: Barsotti, Flaminio, Nieri, Ndiaye, Sansaro, Lucchesi. All.: Emanuele Bianchi

ARBITRO: Castorina Francesco di Lucca

RETI: 1' pt., 7' st., 12' st., 21' st. e 30' st. Pellegrini (FM), 3' pt. e 11' st. Maggi (FM), 36' st. Valori (FM)

NOTE: espulso al 39' st. Farnesi (A) per doppia ammonizione

Il Forte dei Marmi dimostra la sua superiorità in campo, e si qualifica ai quarti di finale: mattatore dell'incontro Nikolas Pellegrini autore di ben cinque reti.

Già al 1' la squadra di Luca Mosti passava in vantaggio con Pellegrini lesto ad insaccare al volo un cross proveniente dalla destra. Al 3' arrivava il gol del raddoppio con un tiro dal limite dell'area di Maggi che superava il portiere Silvioni alla sua sinistra. Poi fino alla fine del primo tempo è un susseguirsi di azioni per il Forte dei Marmi che sfiora la terza segnatura in diverse occasioni con Gargani, Guidotti e Pellegrini, in alcune delle quali si oppone alla grande il portiere Silvioni.

Nel secondo tempo al 7' il Forte si porta sul 3 a 0 con Pellegrini che riprende una respinta del portiere su un precedente tiro di Gargani. All'11' è Maggi a siglare la sua doppietta personale, e un minuto dopo è Pellegrini a portare la sua squadra sul 5 a 0. Al 21' è ancora Pellegrini a trovare la via della rete questa volta con un preciso colpo di testa su cross di Valori, al 30' Pellegrini realizza la sua quinta rete personale ed infine al 36' è Valori ad andare in gol. Nel finale espulso Farnesi dell'Aquila S.Anna (FOTO QUA SOTTO) per doppia ammonizione.

GHIVIZZANO B.MOZZANO: Arar, Pietrazzini, Rugani, Giusfredi, Sheta, Giomi, Sarti, Secchi, Biagi, Zadrima, Parmigiani. A disp.: Pavan, Fiumicino, Rossi, Beqiri, Amedei, Lo Russo. All.: Daniele Giraldi

SAN FILIPPO: Decanini, Angeli, Danesi, Della Bidia, Matteuzzi, Del Prete, Gargani, Nottoli, Rosati, Carro, Pacini. A disp.: Dinelli, Sarracino, Pinelli, Giuntoli, Dianda, Benhimouda. All.: Alessandro Massaria

ARBITRO: Passaglia Lorenzo di Lucca

RETI: 32' pt. Zadrima (G), 34' pt. Secchi su rig. (G)

Si affrontavano due squadre che erano già passate ai quarti di finale, c'era solo da decidere chi per prima e chi per seconda. L'ha spuntata il Ghivizzano B.Mozzano con due reti per tempo e quindi nei quarti di finale affronterà il Vorno, mentre la squadra di Massaria se la vedrà con il Seravezza Pozzi.

Sono i ragazzi di Massaria a sfiorare la rete al 6' con un tiro dalla distanza di Pacini su calcio di punizione. Al 10' su angolo battuto da Sarti, Sheta da posizione defilata conclude alto sopra la traversa. All'11' corner per il San Filippo, colpo di testa di Rosati e palla a lato, al 29' conclusione a lato di Secchi per il Ghiviborgo, al 32' i ragazzi di Giraldi trovano la rete del vantaggio con Zadrima e due minuti dopo raddoppiano su calcio di rigore procurato e realizzato da Secchi.

A questo punto i "giochi" sono fatti ed il secondo tempo è una formalità per il Ghiviborgo che va per altre due volte in rete con Beqiri su calcio di rigore e con Pavan. Partita ben diretta con estrema personalità dal giovane arbitro Lorenzo Passaglia.

Vorno - Castelnuovo Garf. 2-0

VORNO: Brocchini, Cretu, Martinelli, Baroncelli, Rovai, Pomini, Tabarrani, Puccinelli, Lamandini, Matteoni, Del Magro. A disp.: Belluomini, Fabbri, Bottaini, Del Carlo, Franceschini, Massoni, Cappelletti. All.: Pietro Carlo Belmonte

CASTELNUOVO GARF.: Levrini, Onesti, Vanoni, Dini, Boggi, Tortelli, Bosi, Marganti, Bertucci, Turri, Fanani. A disp.: Polidori, Orsetti, Castelli, Corazza, Ferri, Bruno, Morelli, Tomei. All.: Simone Vanni

ARBITRO: Simoni di Lucca

RETI: 5' st. Del Magro (V), 39' st. Tabarrani su rig. (V)

NOTE: espulsi Vanoni (C), Del Magro (V) e Orsetti (C)



Il Vorno grazie ad alcuni innesti della prima squadra batte per 2-0 il Castelnuovo Garfagnana e si qualifica ai quarti di finale. La partita si gioca a ritmi alti grazie soprattutto alla "verve" del Vorno che ha tra le sue fila Matteoni e Del Magro, due autentiche spine nel fianco.

Al 4' azione personale di Turri e conclusione dalla distanza che sfiora il palo, poco dopo è la volta di Bosi para il portiere Brocchini. Al 9' è Matteoni per il Vorno a sfiorare il palo con un tiro dal limite, al 25' su errore di Onesti, Del Magro si presenta tutto solo davanti a Decanini che gli ribatte il tiro. Al 37' Matteoni per Del Magro che realizza, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 39' bella azione in velocità del Vorno: Lamandini per Cretu che serve Del Magro, il numero 11 salta il portiere ma si defila e al momento del tiro calcia fuori da breve distanza.

Nel secondo tempo al 2' Onesti crossa per Bertucci che mette fuori, al 4' Lamandini per Matteoni ribatte in angolo un difensore. Al 5' il Vorno passa: traversone dalla destra di Tabarrani, fa velo Lamandini con palla che arriva a Del Magro che tutto solo a poco più di tre metri realizza il gol del vantaggio. Al 7' occasione per il Castelnuovo con Bertucci che entra in area, ma la sua conclusione è respinta con i piedi dal portiere Brocchini che gli esce incontro. Al 23' Del Magro ha la palla del 2 a 0, ma Decanini para, al 31' conclusione alta di Bosi per il Castelnuovo, al 32' Del Magro per Massoni che entra in area ma si allarga, il portiere gli esce incontro a chiudere e i due cadono, il Vorno reclama il penalty, ma l'arbitro Simoni fa proseguire. Al 35' punizione di Matteoni para il portiere Decanini, al 37' Matteoni per Tabarrani con grande risposta in angolo del portiere Decanini, al 39' Massoni entra in area e Vanoni interviene, per l'arbitro è calcio di rigore e rosso per il difensore gialloblu. Tabarrani realizza il penalty. Infine al 45' venivano epsulsi Orsetti nelle file del Castelnuovo e Del Magro in quelle del Vorno.

Questi dunque i primi accoppiamenti dei quarti di finale categoria JUNIORES:

Ghivizzanoborgo-Vorno

Seravezza Pozzi-San Filippo