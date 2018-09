Settembre Lucchese, stasera da non perdere le semifinali allievi

Altri articoli in Sport

martedì, 25 settembre 2018, 16:16

Sabato 22 si è svolta la “26° Staffetta del pioppino”, valida per il Criterium Podistico Toscano organizzata dall’ Asd marciatori Antraccoli e che ha riscosso gran successo di partecipazione e di organizzazione, con il suo percorso di 3.830 m.

martedì, 25 settembre 2018, 16:08

Tanta gente a San Macario per questa serata che non ha deluso le attese. Ci si aspettava di più dal Seravezza Pozzi che però ha toppato l'avvio di gara e poi non è riuscito più a recuperare contro una Cuoiopelli super concentrata e decisa a riscattarsi dopo la sconfitta nel...

martedì, 25 settembre 2018, 15:43

Un importante momento di confronto sul diritto e la disabilità. Si è svolto lunedì all'auditorium della Fondazione Bml, il convegno "Disabilità e tutele giuridiche". All'iniziativa, organizzata l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) di Lucca in collaborazione con la Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli e l'associazione Luccasenzabarriere, hanno partecipato importanti atleti lucchesi delle...

martedì, 25 settembre 2018, 15:00

Trasferta numerosa per la squadra cadetti/e della Atletica Virtus CR Lucca al campo scuola Bruno Zauli di Grosseto per i campionati individuali di categoria dove, al di là dei buoni risultati in pista, ancora una volta la Virtus ha avuto la dimostrazione del grandissimo affetto ed attaccamento alla maglia da...

martedì, 25 settembre 2018, 12:56

martedì, 25 settembre 2018, 08:52

Bella giornata di sport domenica scorsa nella zona San Frediano, dove si è svolta la terza edizione di Olympiaca, la festa delle associazioni sportive organizzata in collaborazione tra Officina Podistica Lucca e il comune di Lucca