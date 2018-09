Sport



Settembre Lucchese: tre gare in programma

lunedì, 3 settembre 2018, 16:33

Continuano con successo le serate di calcio al campo sportivo di San Macario, per il "SETTEMBRE LUCCHESE", manifestazione organizzata dall'U.S.D. San Macario in collaborazione con TOSCANAGOL e la Delegazione Provinciale FIGC di Lucca

Questa sera, lunedi 3 settembre, si disputano ben tre gare. Alle 18 per la categoria Allievi il Seravezza Pozzi affronterà il Castelnuovo Garfagnana (gara di recupero che era in programma sabato 1 Settembre); la squadra di Venè con un punto si qualifica matematicamente ai quarti di finale. I gialloblù del Castelnuovo Garfagnana disputano la prima partita.

A seguire alle 19,30 per la categoria Giovanissimi è la volta di Margine Coperta - Capostrada, alla squadra di Bartolini basterà un punto per centrare la qualificazione, mentre il Capostrada è al debutto in questo torneo.

Infine alle 21,00 ancora per la categoria allievi il Margine Coperta, che deve riscattarsi dalla sconfitta subita dal Tau Calcio, se la vedrà contro la Folgore Segromigno.



Il nostro portale come da tradizione seguirà tutti gli incontri e pubblicherà tutte le foto delle squadre, le formazioni ed il commento ad ogni partita. Poi nella sezione CLASSIFICHE del portale alla voce TORNEI potrete trovare le classifiche ed in tempo reale il risultato delle partite in programma ogni giorno. Sarà possibile anche visionare i RISULTATI e le CLASSIFICHE in DIRETTA scaricando l'APP di TOSCANAGOL che si trova all'interno di quella di ITALIAGOL.

Infine il pubblico presente potrà gustare pizze e focacce cotte nel forno a legna del Centro Sportivo.

PROGRAMMA LUNEDI 3 SETTEMBRE

categoria ALLIEVI 51° Torneo "Città di Lucca" - 13° Trofeo "Pierfranco Bianchi"

ore 18 Seravezza Pozzi - Castelnuovo Garfagnana

ore 21 Margine Coperta - Folgore Segromigno

categoria GIOVANISSIMI 57° Torneo "Settembre Lucchese" - 22° Memorial "Marco Fanucchi"

ore 19,30 Margine Coperta - Capostrada