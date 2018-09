Sport



Si presenta il Cmb Lucca

sabato, 15 settembre 2018, 15:56

di annalisa ercolini

Alla vigilia della nuova stagione, la CMB Lucca ha rivoluzionato il team di giocatori e questa mattina il presidente Luigi Pracchia, con l’assessore allo Sport Stefano Ragghianti insieme allo sponsor Francesco Giusti di Geonova, ha presentato ufficialmente i ragazzi presso la palestra Ego.

“Il saluto anche da parte del sindaco – esordisce Ragghianti – le vicende del basket lucchese sono di lunga data con momenti diversi. Tuttavia negli anni la vostra società ha tenuto alta la storia in molte situazioni e ci auguriamo che anche questa volta sia così.”

Più speranzoso il presidente Pracchia che desidera risultati: “Apriamo quest’anno con il proposito che tutti possano fornirci una mano. Con questo intento vorrei ringraziare il Comune, la Provincia e tutti gli sponsor in particolar Geonova nella persona di Francesco Giusti, senza di lui non potevamo fare il percorso che abbiamo fatto in questi anni. Ribadisco il nostro slogan: due canestri e tanta voglia di divertirsi. Con questo principio e con questa energia otterremo dei risultati.”

Francesco Giusti spiazza tutti con una battuta: “Quest’anno mi piacerebbe vincere un po' di più.”

Alla guida della squadra c’è il coach Giuseppe Piazza, dopo l’emozionante parentesi ai mondiali in Bielorussia con la nazionale under 17 femminile, rincasa per concentrarsi sulla CMB Lucca e sul campionato di C Gold. Non si sbilancia troppo: “Per chi fa sport è il sogno di tutti andare in Nazionale. A parte questo la squadra è completamente nuova ha caratteristiche diverse rispetto all’anno scorso. Nel 2017 c’era un gioco più perimetrale oggi è diverso, con ragazzi che abbiamo fortemente voluto. Ci sono delle aspettative e per fortuna sappiamo dove vogliamo arrivare. Non partiamo con proclami invece facciamo ogni partita con l’intento di vincere.”

Il basket è uno sport che non si vince se ogni tiro non è ragionato, ogni schema è pensato per far trovare la palla in mano al giocatore che ha più possibilità di fare canestro. I tiri devono essere intelligenti e non bisogna correre rischi.

Per tutti questi motivi il coach ha pensato di formare un roster puntando su volti nuovi e volti dell’anno passato: Riccardo Romano (capitano), Andrea Zita, Alessandro Cattani, Andrea Barsanti (bomardiere), Matteo Russo, Emanuele Santini, Carlo Puccinelli, Nicola Giovannetti, Andrea Simonetti, Gianluca Pantera, Alessio Tessitori, Giancarlo Pagni, Celli Sudarshan, Francesco Nesi, Paolo Pierini, Lorenzo Redini, Marco Redini.

Il primo assistente del coach: Massimo Chiarello. Secondo: Lorenzo Puschi. Preparatore atletico: Claudio Giuntoli e fisioterapista: Federico Marchi.

Il capitano Riccardo Romano aggiunge: “L’obiettivo è di arrivare in fondo con dei risultati importanti. Non è facile vincere un campionato. Abbiamo l’idea e ci impegneremo.”