Successo per la quinta edizione della Maratona delle Lumache

giovedì, 27 settembre 2018, 08:45

La giunta nazionale del Coni ha finanziato il progetto di ristrutturazione del Campo Scuola Moreno Martini presentato dal comune di Lucca ed in particolare dall’assessore Stefano Ragghianti nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2017”, indetto dal governo nel 2016

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:02

Nuovo importante riconoscimento per Marino Lombardi, noto atleta lucchese, tra i maggiori rappresentanti e maestri del karate tradizionale in Italia, arbitro nazionale, responsabile del karate tradizionale per la Toscana

mercoledì, 26 settembre 2018, 19:58

Con il mese di ottobre la a.s.d. Samurai Karate di Lucca in collaborazione con il comune organizza i corsi comunali di arti marziali per bambini ragazzi e adulti di karate, judo, aikido, kick boxing, kung fu, jett kune do e M.M.A.

mercoledì, 26 settembre 2018, 17:40

Sabato 29 settembre appuntamento con lo sport e la solidarietà con la staffetta podistica "10x1 ora – una corsa per Vincenza", iniziativa che rientra nel calendario del Settembre Lucchese e organizzata dall'associazione Marciatori Marliesi in collaborazione con diversi partner

mercoledì, 26 settembre 2018, 17:20

Tre ragazze lucchesi sono in partenza per i campionati europei di pattinaggio freestyle che si terranno al Barcellona dal 28 al 30 settembre prossimi: sono Elisa Paoli e Cristina Rotunno, uniche ragazze nella squadra italiana tutta maschile, a portare i colori della nazionale italiana nel capoluogo della Catalogna

mercoledì, 26 settembre 2018, 14:12

Sono tre le carte che la “Michela Fanini” giocherà ai Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Austria. Ad Innsbruck, con il chiaro obbiettivo di far bella figura e dare battaglia, convocate dalle proprie nazionali, sono andate le ucraine Olechka Shekel e Evgeniya Vysotska e l'ungherese Monika Kiraly