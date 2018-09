Taekwondo, Martina Morotti sugli scudi a Rimini

Altri articoli in Sport

sabato, 22 settembre 2018, 15:04

Weekend denso di appuntamenti per il settore giovanile maschile e femminile della Lucchese. Gli Allievi Nazionali e i Giovanissimi Nazionali saranno impegnati entrambi nella trasferta di Carrara. I primi giocheranno alle 15, mentre gli altri alle 11

sabato, 22 settembre 2018, 14:05

Una domenica pomeriggio per provare cose nuove. Inizia alle 17 di domenica 23 settembre 2018 la seconda giornata di open day al centro culturale Fuoricentro (San Concordio, Lucca), dedicata a teenager e adulti

sabato, 22 settembre 2018, 08:58

Fine settimana molto intenso per le Nuove Pantere che, in concomitanza con la festa dello sport lucchese, ospitano un importante raduno di baseball a Lucca. Sei squadre di atleti giovanissimi (Batti e Cresci) saranno protagonisti al campo dell'acquedotto dove si cimenteranno in ben tre partite in contemporanea

venerdì, 21 settembre 2018, 13:56

La scorsa stagione Zamparella compì l'impresa. In fuga fin da primissimi chilometri riuscì a mantenere il passo dei migliori, contenere gli attacchi del fuoriclasse Egan Bernal e alla fine, batté Diego Ulissi, in maglia azzurra, sul traguardo di Cesenatico

venerdì, 21 settembre 2018, 13:08

Sarà la brasiliana Clemila Fernandes Silva a rappresentare la "Conceria Zabri Fanini" all'imminente Campionato del Mondo di ciclismo in programma la prossima settimana in Austria. La 39enne atlete sudamericana, nativa di Sao Felix Do Araguaia (Mato Grosso), parteciperà sia alla prova a cronometro (martedì 25 settembre) che a quella in...

venerdì, 21 settembre 2018, 09:51

La presentazione evento al PalaTagliate organizzata in collaborazione col quotidiano La Nazione non ha deluso le aspettative dimostrando ancora una volta la bontà di un detto antico ma sempre di grande attualità che recita “L'unione fa la forza”