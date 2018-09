Tau, gli allievi elite in finale al Settembre Lucchese

Altri articoli in Sport

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:22

Partiranno il 22 ottobre i corsi sportivi comunali della stagione 2018-2019 che quest'anno fanno registrare 65 proposte, un vero record rispetto agli anni scorsi. Bambini, ragazzi e adulti avranno quindi un'ampia scelta per praticare sport sul territorio

mercoledì, 26 settembre 2018, 09:50

Finalmente si parte, dopo qualche piccolo ritardo, dovuto soprattutto alla indisponibilità di alcune palestre, i corsi di basket per i mini atleti prendono il via. I bambini nati tra il 2013 e il 2007 potranno inserirsi nelle rispettive squadre

martedì, 25 settembre 2018, 16:16

Sabato 22 si è svolta la “26° Staffetta del pioppino”, valida per il Criterium Podistico Toscano organizzata dall’ Asd marciatori Antraccoli e che ha riscosso gran successo di partecipazione e di organizzazione, con il suo percorso di 3.830 m.

martedì, 25 settembre 2018, 16:12

Sono serate assolutamente da non perdere per gli amanti del calcio giovanile quelle che si stanno tenendo a San Macario per il Settembre Lucchese. Dopo lo spettacolo degli Juniores di lunedì sera, ecco che tornano in scena gli Allievi con due interessantissime semifinali

martedì, 25 settembre 2018, 16:08

Tanta gente a San Macario per questa serata che non ha deluso le attese. Ci si aspettava di più dal Seravezza Pozzi che però ha toppato l'avvio di gara e poi non è riuscito più a recuperare contro una Cuoiopelli super concentrata e decisa a riscattarsi dopo la sconfitta nel...

martedì, 25 settembre 2018, 15:43

Un importante momento di confronto sul diritto e la disabilità. Si è svolto lunedì all'auditorium della Fondazione Bml, il convegno "Disabilità e tutele giuridiche". All'iniziativa, organizzata l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) di Lucca in collaborazione con la Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli e l'associazione Luccasenzabarriere, hanno partecipato importanti atleti lucchesi delle...