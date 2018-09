Sport



Team Db Motorsport: per De Bellis ritorno ad Imola con vittoria

lunedì, 17 settembre 2018, 16:24

Più o meno tre mesi di pausa, dall'ultima esaltante prestazione di Monza a giugno, non hanno scalfito la voglia di successi di Riccardo De Bellis e DB Motorsport, tornati in gara ad Imola nello scorso week-end, per la sesta e penultima prova stagionale della Novecentoundici Race Cup.

Un'esperienza di nuovo sfociata in un nuovo doppio risultato di vertice, quello che ha consolidato il driver lucchese in seconda posizione di campionato.

De Bellis é sceso in pista, con la Porsche 991 GT3 CUP da 3,8 litri curata dalla veneta ZRS Motorsport, con una forte prostrazione fisica che lo ha costretto a correre in condizioni critiche, debilitato, ma comunque deciso a dare battaglia per rimanere sul podio provvisorio di campionato, pur avendo saltato l'impegno di fine luglio a Varano de Melegari.

Si è risparmiato nei turni di qualifica poi, in griglia di Gara 1, è partito dalla quarta fila ed ha finito quinto assoluto nonostante un "fuori programma" quasi obbligato per evitare lo scontro con un concorrente partecipante alla gara di campionato austriaco (accorpata a quello italiano ma con classifiche separate).

Decisamente più fortunate le vicende in Gara-2: partito in terza fila, per tutta la durata dell'impegno è stato il grande protagonista dei vertici, andando poi a vincere di forza sotto la bandiera a scacchi.

La prossima gara, l'ultima di campionato, per De Bellis e DB Motorsport, supportati con passione da Bardahl Italia, sarà a Misano il 20/21 ottobre.

"Un week end decisamente duro – dice De Bellis – soprattutto per le condizioni fisiche precarie con cui mi sono presentato alla gara. Una forte infiammazione nella zona toracica non mi ha lasciato correre come volevo pur se comunque credo che abbiamo ribadito il nostro livello nei confronti dei competitor. Un po' sofferta gara-1, sicuramente meglio, con la vittoria, la gara-2, ed adesso ci porteremo ad Misano per il gran finale, cercando di consolidare la seconda posizione e, perché no, cercare di attaccare la leadership. Un grazie ancora alla squadra, come al solito impagabile, ed a Bardahl Italia per la passione con la quale segue le nostre vicende".