Tegola in casa Le Mura, si ferma Carrara

lunedì, 24 settembre 2018, 09:03

Una partita dalle molte aspettative per ambedue le compagini, una anticipazione di campionato, con in ballo il passaggio ai quarti di finale della Coppa Toscana. Il finale non lascia dubbi 56/65

lunedì, 24 settembre 2018, 08:48

Prima uscita al Palasuore di Porcari per le ragazze di coach Giannelli che parteciperanno al prossimo campionato di seie B. L'occasione è la prima giornata della Coppa Toscana Open Femminile, riservata alla formazioni di serie B e C toscane

lunedì, 24 settembre 2018, 08:42

Fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti del GP Parco Alpi Apuane. I ragazzi del presidente Graziano Poli, sabato 22 settembre, hanno incantato all’edizione della Staffetta del Pioppino ad Antraccoli, in particolare la formazione assoluta composta da Giacomo Verona – Marco Mazzei – Nicolò Fazzi, autori di tre prove...

domenica, 23 settembre 2018, 22:34

Il Bama "deflora" il Palatagliate dopo due anni, conquistando anche una inaspettata qualificazione ai quarti di finale della Coppa Toscana. Un match bruttino, anzi brutto, pieno zeppo di errori da ambo le parti

domenica, 23 settembre 2018, 13:09

È stata una giornata dedicata al benessere, alla prevenzione e alla solidarietà quella che si è svolta al Parco commerciale San Vito sabato 22 settembre. Presente anche l’associazione Luccasenzabarriere onlus che, assieme all’ASD Club Scherma Lucca TBB, ha fatto scoprire ai passanti la disciplina della scherma paralimpica

sabato, 22 settembre 2018, 22:19

Una bella Fiorentina vince nettamente per 3 a 0 contro la Spal conquistando la terza vittoria casalinga consecutiva. Evento che non accadeva da tempo a conferma del feeling che c’è tra la Pioli’ s band e il suo pubblico