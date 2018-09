Sport



Tennis, Serie A1: girone abbordabile per il CT Lucca Vicopelago

martedì, 18 settembre 2018, 16:03

di michele masotti

A poco meno di un mese dall’inizio del campionato, la prima giornata è in programma per domenica 14 ottobre, il Ct Lucca Vicopelago ha finalmente conosciuto le sue tre avversarie del girone 1 in questo suo primo campionato di A1. Jasmine Paolini, Jessica e Tatiana Pieri, Alice Matteuci e Anna Giulia Remondina dovranno vedersela con il Tc Genova 1893, Ca Faenza e la Società Canottieri Casale. Un sorteggio tutto sommato benevolo per le biancorosse, che hanno così evitato l’incrocio con il Tennis Beinasco e il Tc Parioli, le due rivali più accreditate sulla strada che porta allo scudetto.

La qualificazione alla semifinale, passano le prime due di altrettanti gironi, è un compito assolutamente alla portata per le ragazze guidate dal direttore tecnico Ivano Pieri. Il circolo lucchese dovrebbe giocarsi il primato con la Società Canottieri Casale. Il circolo piemontese ha allestito un buon organico e può contare su tenniste di ottimo livello come Deborah Chiesa e l’olandese Aranxta Rus, ex numero 60 del ranking WTA e che, nel corso della sua carriera, ha collezionato scalpi importanti come quello della belga Kim Clijsters al secondo turno del Roland Garros edizione 2011. Paiono attardate, invece, il Tc Genova 1893 e il Ca Faenza.

Le liguri hanno nell’ex professionista Alberta Brianti, miglior classifica mondiale al numero 55 e un titolo WTA vinto, la giocatrice più rappresentativa, mentre nel circolo emiliano i pericoli maggiori possono arrivare dalla venezuelana Andrea Gamiz Perez.

Sarà importante chiudere il girone al primo posto per avere, così, il vantaggio di giocare la semifinale di ritorno davanti al pubblico amico. Il 14 ottobre il Ct Lucca Vicopelago debutterà sui propri campi in terra battuta contro il Ca Faenza, sette giorni dopo trasferta in quel di Genova per poi chiudere il girone di andata a Casale.

Il cammino per conquistare la finale del Palatagliate, in programma dal 7 al 9 dicembre, sta finalmente per incominciare.