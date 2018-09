Terza vittoria per il Tau Calcio (1º Categoria). 1 a 0 contro la Torrelaghese 2015

Altri articoli in Sport

domenica, 30 settembre 2018, 17:49

Vittoria del marocchino Jamali Jilali (Gruppo Podistico Alpi Apuane) nella trentacinquesima edizione della “Strapaesana della Valdibure” organizzata dal Circolo Arci ''Le Pozze'' con la collaborazione tecnica del Gruppo Podistico Cai Pistoia e corsa sulla distanza di km 13,dove hanno preso il via circa 400 concorrenti

domenica, 30 settembre 2018, 17:32

Il Franchi diventa un vero e proprio fortino per la Fiorentina. Al termine di una partita sofferta,dura, difficile, sicuramente non giocata bene contro una bella Atalanta arriva la quarta vittoria consecutiva casalinga: 12 punti su 12, dodici i gol fatti, solo uno subito, lo score impressionante dei viola sul proprio...

sabato, 29 settembre 2018, 08:50

Zaccaria Vincenzi e Lidia Radoi, sciabolatori lucchesi della Puliti, che rappresentavano la Toscana alla finale nazionale del Trofeo Coni disputata a Rimini, sono finiti sul podio nelle prove di sciabola maschile e femminile

venerdì, 28 settembre 2018, 16:45

Ottime prestazioni degli atleti del Bowling Team Astroline Lucca, che hanno conquistato i primi posti nella prova lucchese del Campionato Esordienti 2018, nelle specialità di singolo femminile e singolo maschile

venerdì, 28 settembre 2018, 16:32

Nei canguri la coppia mista Sasha Mencaroni e Giannone ( Mugello ) si piazza all’ottavo posto . La Toscana seconda classificata tra le regioni

venerdì, 28 settembre 2018, 13:19

Nel week-end dei campionati del mondo di Innsbruck Amore & Vita – Prodir non resta ferma ai box. Il team diretto da Francesco Frassi infatti è volato in Kazakistan per prendere parte al Tour of Almaty, gara a tappe UCI Europe Tour 2.1