Sport



Tre ragazze lucchesi agli europei di pattinaggio freestyle a Barcellona

mercoledì, 26 settembre 2018, 17:20

Tre ragazze lucchesi sono in partenza per i campionati europei di pattinaggio freestyle che si terranno al Barcellona dal 28 al 30 settembre prossimi: sono Elisa Paoli e Cristina Rotunno, uniche ragazze nella squadra italiana tutta maschile, a portare i colori della nazionale italiana nel capoluogo della Catalogna. Le due atlete saranno accompagnate da Ilaria Zanobini, tecnico federale e allenatore del Lucca Roller Club convocata in sostituzione del commissario tecnico della nazionale juniores.

Le atlete sono state ricevute questo pomeriggio a Palazzo Orsetti dal sindaco Alessandro Tambellini e dal vice sindaco Giovanni Lemucchi che si sono complimentati per la partecipazione l'importante manifestazione sportiva internazionale e hanno dato un "in bocca al lupo" a nome di tutta la città alle tre giovani sportive.