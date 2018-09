Sport



Trofeo Coni Kinder e Sport 2018: la coppia Mencaroni - Matteucci medaglia d’argento nella prova degli allievi

venerdì, 28 settembre 2018, 16:32

Dal 21 al 23 settembre si è svolta a Rimini la 5^ edizione del Trofeo Coni Kinder ’18 , una manifestazione sportiva a livello nazionale a cui hanno preso parte 3 mila 300 atleti di oltre 40 federazioni ( 1200 i tecnici e accompagnatori ) tanto che viene definita l’Olimpiade dello sport italiano under 14.

Al torneo pugilistico hanno preso parte i ragazzi della qualifiche allievi ( 2005/2006) e canguri ( 2007/2008 ) in rappresentanza di tutti i comitati o delegazioni regionali. La gara si è svolta a Miramare e i ragazzi della Campania si sono imposti davanti alla Toscana e al Pimonte. La squadra Toscana era accompagnata dal maestro Ivo Fancelli ed era formata dai canguri Sasha Mencaroni (Lucchese) e Michele Giannone (Boxe Mugello) , gli allievi da Matteo Mencaroni e Riccardo Matteucci (Lucchese) . Sul campo gara era presente anche Giulio Monselesan che ancora una volta raccoglie una medaglia d’argento in una gara nazionale con i suoi atleti che va ad arricchire il palmares della Pugilistica Lucchese a livello giovanile ( negli allievi la coppia Noemi Garofano e Miria Rossetti alle finali nazionali del ’18 si sono classificate al secondo posto sempre dietro la Campania ). La stagione giovanile si avvia quindi alla conclusione e rimane da fare il decimo criterium di questa stagione ma rimane una gara singola in sede e data da definire .

Ancora da definire la data e sede della semifinale del Trofeo delle Cinture World Boxing Council FPI , semifinale a cui accede Marvin Demollari dopo la grande impresa di sabato 22 quando ha battuto ai punti il forte pugile di Roma Luca Angeletti ( la serata ha avuto un grande successo con l’arena allestita nello spazio esterno della sala giochi Las Vegas by Play park di Zone Capannori ) .

L’ipotesi più probabile è che questa sfida possa andare sul ring il prossimo 10 o 11 Novembre , si stà cercando uno spazio idoneo su Lucca , Capannori , Porcari ma anche nella media valle: sarà un grande match che potrebbe anche coinvolgere la città più vicina a noi e cioè Pisa ma è ancora presto per dare un nome all’altro semifinalista.

Intanto il 5 ottobre il pugile lucchese ( vive a Borgo a Mozzano ) Lorenzo Garibaldi parteciperà ai Campionati Interregionali Youth di Mondovi per la categoria dei 69 kg , dovrà battere una nutrita concorrenza per staccare il pass per le finali nazionali . Nello stesso giorno a Calenzano di scena il peso massimo senior Nicola Santi mentre il 7 Ottobre a Campi Bisenzio combatterà un altro pugile senior Maurizio Orsi che al debutto a Zone ha destato grande impressione .