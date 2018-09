Sport



Trofeo Lovari, OriOra sul gradino più basso del podio

sabato, 8 settembre 2018, 19:52

di andrea cosimini

ORIORA PISTOIA 77

FIAT TORINO 75

Parziali: (12-18; 39-32; 51-53)



PISTOIA: Della Rosa, Johnson K. 9, Peak 23, Johnson D. 5, Querci, Martini 15, Bolpin, Riismaa ne, Di Pizzo 2, Severini 9, Ani ne, Pechacek 14. All. Ramagli

TORINO: Anumba 9, Carr 21, Guaiana ne, Poeta 7, Delfino 7, Caruso 8, Stojanovic 14, Cotton 1, Demetrio 8. All. Brown



Arbitri: Costa, Galasso e Baldini



La OriOra Pistoia di coach Ramagli vince la “finalina” del Trofeo Lovari battendo di soli due punti (77-75) l’Auxilium Torino e conquistando così il terzo posto del torneo. Una partita equilibrata fin dal primo minuto con un finale avvincente che ha tenuto i numerosi spettatori del Palatagliate di Lucca con il fiato sospeso.



La prima finale del torneo vedeva a confronto la squadra “di casa”, considerando che Pistoia è l’unica squadra toscana della massima serie, sconfitta nella semifinale di ieri dalla Umana Reyer Venezia, 79-74, e l’Auxilium Torino del leggendario coach Larry Brown, uscita sconfitta invece ieri nel match contro la corazzata EA7 Milano, dell’ex coach della nazionale italiana Simone Pianigiani, 96-77.



Cronaca. I primi due della gara sono di Severini. Demetrio però risponde dall’altra parte con una pulita schiacciata dentro l’area. Attacchi decisamente migliori delle difese in avvio. Poeta sfrutta la sua rapidità per bucare la difesa avversaria con le sue penetrazioni. I biancorossi tengono comunque botta grazie al talento dell’aggregato Pechacek che sotto canestro fa la voce grossa. Dopo i primi 7’ il punteggio dice: 10-12 Torino. Nel finale la squadra di coach Brown piazza però un mini-parziale di 0-6 che le fa chiudere il quarto avanti 12-18.



Il secondo quarto inizia nel segno di Matteo Martini che riporta da solo Pistoia sul -1 (19-20). Severini trova il canestro del vantaggio su assist di Bolpin. L’inerzia ora si sposta dalla parte dei pistoiesi. Carr prova con qualche giocata solitaria a riscattare Torino che ritorna a mettere la testa avanti dopo un suo tiro libero dalla lunetta (29-30). Pistoia reagisce piazzando un parziale di 10-2 che ribalta il punteggio. Il primo tempo va in archivio con i pistoiesi avanti 39-32.



Nel terzo quarto Torino torna a farsi vedere nello specchietto retrovisore (41-39). Delfino dalla lunetta ha la possibilità di impattare e fa 2/2 raggiungendo così la parità sul 43-43. Primo sbandamento per la OriOra che in attacco non riesce più a concretizzare e in difesa subisce il gioco degli avversari. Sul -5 coach Ramagli decide di chiamare time-out. Peak piazza due bombe consecutive e Pistoia torna a contatto. Alla fine però Torino riesce comunque a chiudere in vantaggio i primi 30’ seppur di due sole lunghezze (51-53).



Nel quarto periodo Peak mantiene la mano calda dalla distanza. Johnson lancia in contropiede Martini che appoggia un facile canestro al tabellone. Adesso le due squadre si equivalgono: 57-57. Torino prova a dare un piccolo strappo e con Stojanovic ritrova il +5 a 5’ dal termine. Kerron Johnson trova una bellissima tripla in arretramento e riporta Pistoia ad un solo possesso di distanza. Pechacek completa poi l’opera dalla lunetta. A 3’30’’ dalla fine le due formazioni sono in assoluta parità: 59-59. Avvincente finale punto a punto con Pistoia che la scampa per soli due punti e si classifica sul gradino più basso del podio.



Foto di Antonio Tortorella