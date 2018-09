Sport



Trofeo Lovari, Venezia batte Pistoia e vola in finale

venerdì, 7 settembre 2018, 23:07

di andrea cosimini

UMANA REYER VENEZIA 79

ORIORA PISTOIA 74

Parziali (19-17; 42-30; 61-57)



VENEZIA: Haynes 9, Stone, Bramos 18, De Nicolao 4, Jerkovic, Washington 5, Giuri 11, Mazzola 5, Kyzlink 3, Cerella, Watt 19, Todic 5. All. De Raffaele

PISTOIA: Della Rosa 2, Johnson K. 4, Peak 15, Johnson D. 14, Querci, Martini 6, Bolpin 7, Riisma ne, Di Pizzo 2, Severini, Ani, Pechacek 24. All. Ramagli



Arbitri: Ursi, Costa e Maschio



E’ l’Umana Reyer Venezia la seconda finalista della quarta edizione del Trofeo Lovari di Lucca. Gli oro-granata si sono imposti 79-74 sulla OriOra Pistoia dopo una partita comunque equilibrata. Domani Venezia dovrà quindi incontrare Milano per la finalissima (primo e secondo posto), mentre Pistoia dovrà accontentarsi della “finalina” contro Torino (per il terzo e quarto).



Tra le curiosità della partita, intanto il derby tutto toscano, o meglio ancora livornese, tra i due allenatori in panchina: Walter De Raffaele da una parte (Venezia) e Alessandro Ramagli all’altra (Pistoia). Inoltre Pistoia si presentava a questa partita come la squadra più vincente del torneo. I biancorossi infatti, oltre ad essere i campioni in carica del Trofeo Lovari (conquistato nella passata edizione), sono quelli con più trofei vinti nelle tre edizioni (due).



Cronaca. Partenza equilibrata dopo i primi 1’30’’. Dominque Johnson però decide di rompere la parità recuperando un pallone a metà campo e concludendo il contropiede con una spettacolare bimane. Ritmo difensivo subito alto per i ragazzi di coach Ramagli che puntano fin da subito sull’intensità, sia in attacco che in difesa, per sopperire allo scarto fisico. Dopo 7’ le due squadre si equivalgono: 10-10. Bramos intercetta un sanguinoso pallone a metà campo e chiude con un facile appoggio dall’altra parte. Venezia si porta sul +2 (14-12). I pistoiesi restano a contatto anche con le seconde linee e alla fine chiudono il primo quarto sotto di appena due punti: 19-17.



Venezia prova ad allungare sul +5 e coach Ramagli decide subito di fermare la partita. Pistoia perde un paio di palloni banali in attacco e il coach biancorosso decide di rimettere in cabina di regia Dominique Johnson. Nella metà campo offensiva però Pistoia sembra aver perso lo smalto dei minuti iniziali. Il punteggio rimane bloccato sul 27-19 per i veneziani. A sbloccarlo ci pensa Bramos con una tripla dall’angolo dopo un ottimo gioco di squadra. Venezia ritrova il ritmo a vola sul 32-19. Coach Bramagli chiama time-out. Al rientro in campo però i pistoiesi prendono un brutto canestro dentro l’area di Haynes. Peak prova a scuotere i suoi e in un amen Pistoia si ritrova a -7 (37-30). Venezia riprende colore dalla lunetta e, piano piano, ristabilisce il margine di vantaggio. Il secondo quarto è dell’Umana: 42-30.



Il terzo quarto si apre con una super giocata di Peak che ruba palla a metà campo e inchioda una spettacolare 360° in contropiede. Pechacek lo imita chiudendo un gioco da tre punti in transizione. Pistoia si rimette in carreggiata: 47-39. Dominique Johnson bissa la schiacciata di Peak con un’altra spettacolare slam dunk. La partita, pur rimanendo indirizzata, regala adesso un po’ di show. I biancorossi però sembrano aver ritrovato ritmo. Il solito Johnson viola la retina da tre punti e regala ai suoi il canestro del -3. A questo un solo possesso, seppur pieno, divide le due formazioni. Pechacek riduce ad un solo punto lo scarto dalla lunetta. Bolpin spara la tripla del pareggio (56-56) e Pistoia ora è lì. Johnson ha la possibilità di andare avanti con un tiro da tre, ma sbagli. Watt allora segna dalla media e regala il terzo quarto ai veneziani.



Venezia si affida a Watt in attacco. Pistoia però trova in Peak il principale terminale offensivo. La partita si fa fisica, ma rimane in sostanziale equilibrio. A 5’38’’ dal termine gli oro-granata sono avanti di appena tre lunghezze (70-67). Bramos continua a fare male dalla lunga distanza e i punti di differenza diventano 6 (74-68). Pistoia rimonta fino al -3 con un canestro in fade-away di Pechacek. Coach De Raffaele decide di chiamare time-out quando mancano poco più di 2 minuti alla fine. Pechacek sbaglia i due tiri decisivi per provare a portarla a casa. Venezia vince 79-74 e conquista la finale.



Foto di Antonio Tortorella